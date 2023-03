9 sposobów na ochronę tożsamości online

Ustaw uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA, czyli two factor authentication) to logowanie się po dwóch etapach potwierdzenia tożsamości. Daje dodatkowy poziom ochrony konta, a powszechnie używa się go w bankowości internetowej, gdzie należy potwierdzać transakcje kodem przesłanym przez SMS lub dedykowaną aplikację. Rozwiązanie to mają niektóre menadżery haseł, można także ustawić je w opcjach wielu serwisów internetowych, w tym tak popularnych, jak Google, Facebook czy YouTube. Alternatywą jest klucz zabezpieczeń - w postaci pendrive'a USB. Należy włożyć go do portu, aby wykonać potwierdzenie przeprowadzenia działania.

Klucze bezpieczeństwa mogą także służyć w celu zalogowania się do komputera. Niektóre mają opcję obsługi biometrii, co jeszcze bardziej zwiększa poziom bezpieczeństwa. W stosunku do ustawienia 2FA w postaci kodu SMS czy potwierdzania w aplikacji mają jednak pewien minus - nie są darmowe. Możesz nabyć je w cenie ok. 300 zł.

Fot: Ed Hardie/Unsplash