900 zł od Banku Pekao - niestety, to tylko obietnica

Kto nie chciałby dostać miłego prezentu w postaci takiej kwoty? Zapewne większość ludzi. Wiedzą o tym cyberprzestępcy, dlatego w ten sposób próbują wyłudzić ważne dane osobowe.

O nowym zagrożeniu informują eksperci z firmy DAGMA Bezpieczeństwo IT. Pułapka została zastawiona na osoby korzystające z Facebooka, a jak pokazują to zrzuty ekranu, wykorzystywana jest do niej marka Banku Pekao. Użytkownik kuszony jest propozycją otrzymania 900 zł na konto bankowe - nie są do tego potrzebne żadne skomplikowane czynności poza.... podaniem swojego indywidualnego numeru klienta banku. W konsekwencji zamiast zyskać, można stracić swoje pieniądze! Mateusz Piątek, product manager Safetica, wyjaśnia:

To kolejna odmiana oszustwa, wabiącego internautów fikcyjnymi nagrodami przyznawanymi rzekomo przez znane marki handlowe. Ostrzeż przyjaciół, to pułapka nastawiona na pozyskanie danych użytkowników sieci. Przede wszystkim należy ignorować tego typu informacje już na początku: nie otwierać maili z obietnicami nagród i nie klikać w linki, jakie zawierają. Warto też czytać dokładnie treści, bo tak jak w tej sytuacji przekręcone nazwy instytucji i literówki w tekście powinny zwrócić naszą uwagę. Przed fałszywymi linkami nie ochroni niestety nic poza skutecznym antywirusem, który zablokuje tego typu linki i uchroni przed potencjalną infekcją złośliwym programem szpiegującym

Podobne kampanie, o których informowały kilkukrotnie media, wykorzystywały wcześniej wizerunek innych popularnych sieci handlowych, takich jak m.in. Ikea, Decathlon, Biedronka czy Amazon.

Źródło: DAGMA