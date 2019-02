93% użytkowników Windows nie podoba się funkcjonowanie Windows Update

Jeśli Microsoft naprawdę dba o zdanie swoich użytkowników, powinien pomyśleć nad zmianami w systemie aktualizacji Windows 10 Home. Jak na razie nie podoba się on aż 93% konsumentów!

Badania pokazują jasno - Windows Update wymaga licznych ulepszeń. Jakie są przyczyny niezadowolenia aż tak dużego procenta użytkowników? Uczestnicy ankiety wymienili ich kilka: Windows 10 Home nie oferuje tak wielu ustawień dla Windows Update jak Windows 10 Pro, nie ma konkretnych informacji co do tego, jakie nowe elementy wprowadzane są do systemu wraz z daną z aktualizacją (dlatego polecam nasz przewodnik po aktualizacjach Windows 10), konieczność restartu po instalacji, a także brak klarownych informacji na temat samego mechanizmu Windows Update.

Autorzy badań wyrażają pochwałę dla starań Microsoftu, aby użytkownicy dysponowali zawsze najbardziej aktualną wersją systemu, co nie tylko zwiększa ich satysfakcję z użytkowania, ale również bezpieczeństwo. Jednak powinien też informować, dlaczego pojawiła się dana aktualizacja, ile czasu zajmie sam proces jej wprowadzania i co zmieni w codziennym użytkowaniu systemu. Ujmując to ogólnie: użytkownicy nie mają wyjścia i instalują aktualizacje, choć sami nie wiedzą, dlaczego. Niewielkie poprawki wprowadzone przez Microsoft - i znacznie wzrósłby ogólny poziom satysfakcji.

W zapowiedzianej na kwiecień aktualizacji Windows 10 19H1 (April Update) ma pojawić się informacja o jej dostępności - będzie mieć formę ikonki na pasku zadań, pojawi się także informacja o konieczności restartu po aktualizacji. Warto przypomnieć, że obecnie system umożliwia wyznaczenie użytkownikom czasu, w trakcie którego aktywnie używają komputera. Opcja taka znajduje się w ustawieniach Windows Update (Ustawienia, a następnie Aktualizacja i zabezpieczenia, Windows Update) - w wyznaczonym czasie system nie wykona ponownego uruchomienia. Ale autorzy badania zauważają, że gdy użytkownik przekroczy wyznaczony czas (na przykład zatopi się w pracy czy grze), Windows 10 może zrobić mu nieprzyjemną niespodziankę. Poza tym 28%, czyli całkiem blisko ogólnej ilości 1/3 ankietowanych, nie wiedziało nawet o funkcji ustawienia aktywnych godzin.

Co zatem powinien zrobić Microsoft? Po pierwsze - lepiej informować o wszystkim, co związane z aktualizacjami, po drugie - dodać do edycji Home te same opcje, co przy Windows Update w edycji Pro.