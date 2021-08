A Plague Tale: Innocence za darmo na zawsze. Sprawdź, jak odebrać

Epic Games Store udostępni dziś dwie darmowe gry.

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek Epic Games Store udostępnia dwie darmowe gry. Oferta jest ważna od dzisiaj, 5 sierpnia od godziny 17:00 do czwartku, 13 sierpnia. Gry dodane do biblioteki będą na stałe przypisane do naszego konta.

Speed Brawl

Speed Brawl to wyścigowa gra 2D. Największy nacisk jest tutaj postawiony na szybką jazdę oraz brutalną walkę. Możemy tworzyć kombinacje i używać ruchów specjalnych, aby osiągnąć swój cel.

A Plague Tale: Innocence

Akcja gry A Plague Tale: Innocence toczy się w XIV-wiecznej Francji, która została opanowana przez czarną śmierć. W produkcji wcielamy się w rolę nastoletniej Amicii oraz jej młodszego brata Hugo. Bohaterowie musza uciekać przed Inkwizycją po tym, jak ich rodzice zostali brutalnie zamordowani. Hugo cierpi na tajemniczą chorobę, która dodatkowo utrudnia całe zadanie.

