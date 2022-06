A Plague Tale: Requiem - premiera, wymagania, gameplay. Wszystko, co wiemy o kontynuacji

W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat gry A Plague Tale: Requiem.

Gra A Plague Tale: Innocence zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Tytuł zebrał sporo dobrych opinii. Poznaliśmy tam historię rodzeństwa, Amicii oraz Hugo. Twórcy zabrali nas do Francji, do 1349 roku, czyli czasów, kiedy w Europie panowała czarna śmierć. Dzieci był świadkiem śmierci swoich rodziców z rąk Inkwizycji. Po tych wydarzeniach musiały uciec ze swojego domu i odnaleźć bezpieczne schronienie. Co więcej, Hugo cierpi na tajemniczą chorobę. Wkrótce doczekamy się kontynuacji tej świetnej historii w grze A Plague Tale: Requiem.

A Plague Tale: Requiem (fot. Focus Entertainment)

A Plague Tale: Requiem - data premiery i platformy

Premiera A Plague Tale: Requiem zaplanowana jest na 18 października tego roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, PS5 oraz Nintendo Switch.

Co ważne, na przenośnej konsoli od Nintendo tytuł będzie działał w chmurze. Na chwilę obecną wygląda na to, że gra będzie typowym tytułem next-genowym i nie pojawi się na PS4 i Xbox One.

A Plague Tale: Requiem - trailer

A Plague Tale: Requiem - fabuła

Zakończenie A Plague Tale: Innocence mogłoby sugerować, że wszystko się ułoży i rodzeństwo będzie mogło wrócić do normalnego życia. Dzieje się jednak zupełnie inaczej.

Fabuła gry ponownie przeniesie nas do Europy. Epidemia czarnej śmierci jeszcze się nie skończyła, co więcej kraj jest targany wojnami. W trakcie gry ponownie wcielimy się w Amicię i Hugo, którzy będą musieli stawić czoła przeciwnościom losu. Z informacji i zwiastunów, które do tej pory zostały opublikowane, możemy wywnioskować, że dzieci udadzą się w daleką podróż, aby znaleźć lekarstwo dla Hugo, lub po prostu uciec z regionu, który jest dla nich wyjątkowo niegościnny. W opisie fabuły możemy przeczytać:

Po ucieczce ze swojej zdewastowanej ojczyzny, Amicia i Hugo podróżują daleko na południe, do nowych regionów i tętniących życiem miast. Tam próbują rozpocząć nowe życie i kontrolować klątwę Hugo. Ale kiedy jego moce budzą się ponownie, śmierć i zniszczenie powracają (...) rodzeństwo pokłada swoje nadzieje w wyspie, która może być kluczem do uratowania Hugo.

A Plague Tale: Requiem - rozgrywka

Rozgrywkę ponownie będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby. W trakcie gry będziemy eksplorować różnorodne lokacje, wykonywać zadania, rozwiązywać zagadki środowiskowe i walczyć z przeciwnikami.

A Plague Tale: Requiem (fot. Focus Entertainment)

Do dyspozycji ponownie dostaniemy dwie postacie. Amicia będzie mogła korzystać z procy i zastawiać pułapki. Co więcej, w jej arsenale znajdzie się także kusza. Dziewczyna do perfekcji opanowała skradanie się, więc będzie mogła zadawać wrogom śmiertelne ciosy z zaskoczenia.

Przeciwko naszym oponentom wykorzystamy także plagę wygłodniałych i krwiożerczych szczurów. Będziemy mogli np. zwabić przeciwników i przy pomocy procy zgasić ich pochodnie. Kiedy znajdą się w ciemności, zostaną zaatakowani przez bestie.

My także będziemy musieli uważać na ich obecność. O ile w oświetlonych lokacjach nic nam nie grozi, tak w ciemnych miejscach możemy spodziewać się ataku całej hordy.

A Plague Tale: Requiem - czy będzie w Xbox Game Pass?

Gra A Plague Take: Requiem od dnia premiery będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass.

A Plague Tale: Requiem - wymagania sprzętowe

Oficjalne wymagania sprzętowe dla gry A Plague Tale: Requiem w wersji na PC nie zostały jeszcze ujawnione.

A Plague Tale: Requiem na nowym materiale [14.06.2022]

Podczas Xbox & Bethesda Games Showcase twórcy pokazali nowy materiał z rozgrywki A Plague Tale: Requiem. Trzeba przyznać, że produkcja prezentuje prawdziwie next-genową jakość. Gra będzie dostępna na rynku jeszcze w 2022 roku.

A Plague Tale: Requiem - edycja kolekcjonerska [23.06.2022]

W trakcie swojego pokazu twórcy zaprezentowali zawartość edycji kolekcjonerskiej. Możemy liczyć na kilka ciekawych dodatków. W jej skład wejdzie:

Gra na wybraną platformę

Figurka przedstawiająca bohaterów gry

Metalowa broszka

Ścieżka dźwiękowa na płycie winylowej

3 litografie

