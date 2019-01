A Story About My Uncle - pełna wersja za darmo na Humble Bundle

Każdy lubi dostawać coś za darmo, więc polecamy skorzystanie z propozycji serwisu Humble Bundle, który daje nam za darmo grę.

A Story About My Uncle

A Story About My Uncle to pierwszoosobowa gra platformowa opowiadająca historię chłopca, który poszukuje swojego zaginionego wujka. Jego poszukiwania zabierają go do miejsca, którego istnienia nie mógłby sobie wyobrazić. Podczas drogi korzysta z pomocy tajemniczych wynalazków wujka Freda, które pozwalają skakać niezwykle daleko i wysoko poprzez piękną scenerię dookoła. Musi również odnajdywać wskazówki dotyczące obecnego położenia wujka, a w drodze napotka fantastyczne istoty, które pomogą w wędrówce.

Sposób poruszania się w A Story About My Uncle to kluczowy element rozgrywki, skupiający się na huśtaniu chłopca poprzez świat przy użyciu mechanicznego chwytaka, który daje graczowi wspaniałe poczucie szybkości i swobody. Odnajdź się w świecie gry o niepowtarzalnym stylu graficznym i tajemniczej historii, która z wolna się przed tobą rozwija.

Kluczowe cechy

Mechaniczny chwytak: Niezwykle potężne urządzenie, dzięki któremu osiągniesz takie zawrotne poczucie szybkości i pędu jak nigdy przedtem.

Zbadaj świat: Odwiedź niezwykły i ekscytujący świat, począwszy od rajskich jaskiń czy zaginionych cywilizacji, a skończywszy na surowych, mistycznych krajobrazach.

Nacisk na fabułę: W trakcie swych poszukiwań będziesz w stanie natknąć się na stworzenia, z których każde posiada swoją własną historię i przeznaczenie. Nie śpiesz się i poświęć czas eksplorując świat, aby zagłębić się w opowiadaną historię jeszcze bardziej.

Brak przemocy: gra rozgrywana jest z widoku pierwszej osoby, ale napędzana jest ona przez pozbawioną przemocy rozgrywkę oraz nacisk na fabułę i klimat.

Jak uzyskać tą grę za darmo w pełnej wersji? To proste - wejdź na Humble Bundle i wybierz opcję Get the Game, a następnie kieruj się wskazówkami. Potwierdzenie otrzymania gry przyjdzie na maila - należy wówczas na nie kliknąć, a nastąpi powrót na stronę Humble, gdzie uzyskasz kod do aktywacji produktu na Steam. I to wszystko.