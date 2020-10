A gdzie się podziały słuchawki AirPods Studio? Premiera znowu opóźniona

Po prezentacji iPhone'a 12 w sklepie Apple Store pojawiły się nie tylko nowe modele smartfonów, ale także odświeżona gama akcesoriów. Wśród nich znajdziemy również tanie słuchawki Beats Flex, które zastępują Beats X. Za 249 zł otrzymujemy słuchawki bezprzewodowe z wbudowanym chipem H1 oraz złączem USB Typu C.

Wszyscy liczyliśmy, że podczas wydarzenia Hi, Speed Apple zaprezentuje nowe AirPods'y. W sieci plotkowano o nowych słuchawkach nausznych wyprodukowanych przez samo Apple. Dotychczas firma nie posiadała w swojej ofercie słuchawek nausznych sygnowanych własnym logo. Ich produkcja zajmuje się firma Beats, która od kilku lat jest w posiadaniu giganta z Cupertino.

Najnowsze przecieki wskazują, że Apple nie zaprezentowało AirPods Studio w związku z opóźnieniami wywołanymi przez pandemię. Masowa produkcja nowych słuchawek ma rozpocząć się najwcześniej pod koniec października. Dodatkowo Apple skupia się obecnie na wprowadzeniu na rynek pierwszych komputerów Mac z procesorami ARM oraz wydaniu aktualizacji do macOS 10.11 Big Sur.

W sieci znajdziemy informacje, które wskazują, że słuchawki Apple AirPods Studio nie zostaną zaprezentowane w listopadzie razem z nowymi komputerami przenośnymi. Jon Prosser informuje, że trafią one do sprzedaży dopiero w przyszłym roku.

Jon Prosser w najnowszym poście zamieszczonym na Twitterze donosi, że Apple posiada spore problemy z produkcją AirPods'ów Studio. Ta może ruszyć dopiero w grudniu, co wskazywałoby na premierę w styczniu 2021 roku. Apple dotychczas nie organizowało konferencji prasowych w tym okresie czasu, więc słuchawki najprawdopodobniej zadebiutują poprzez rozesłanie informacji prasowej.

First:



Major hiccup in AirPods Studio production ????



A few key features have now been cut.



Seems they still need to work some things out before we have final units.



Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH