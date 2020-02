A jednak - Game Developers Conference odwołane!

Koronawirus spowodował odwołanie kolejne imprezy. Game Developers Conference w tym roku nie odbędzie się... przynajmniej na razie.

Od paru dni wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że Game Developers Conference (GDC) może się nie odbyć. Z powodu koronawirusa swój udział odwoływali kolejni wystawcy, a wczoraj pojawiła się informacja, która była kroplą przeważającą szalę - do grona nieobecnych dołączyli Microsoft, Epic Games i Unity. Kilka godzin później, w nocy czasu polskiego, organizatorzy podjęli decyzję nie tyle o całkowitym odwołaniu imprezy, ale jej... przełożeniu na czas nieokreślony. Czyli do kiedy? Pierwsze wzmianki mówią o lecie, jednak jeżeli sytuacja z koronawirusem nie ulegnie zmianie - termin ten może ulec dalszemu przełożeniu. I teoretycznie - może być to tak przesuwane aż do przyszłego roku.

Kilka zaplanowanych wydarzeń odbędzie się online - każdy będzie mógł je obejrzeć. Nagrody The Independent Games Festival oraz Game Developers Choice Awards będą streamowane przez Twitcha. Osoby, które zakupiły wejściówki na targi, otrzymają zwrot pieniędzy. Niektórzy z wystawców postąpią tak, jak w przypadku odwołanych targów MWC, czyli przygotowane na GDC prezentacje i pokazy odbędą się poprzez ich strony internetowe.

Źródła: Neowin, GDC