A jednak - Samsung Galaxy Note 9 otrzymuje One UI 2.1

O tym, ze Samsung Galaxy Note 9 otrzyma nakładkę One UI 2.1, krążyły tylko pogłoski. Jednak dzisiaj producent zaczął rozprowadzać aktualizację dla tego smartfona, co jest bardzo miłym gestem w stosunku do użytkowników.

Samsung zalicza się do tych producentów, którzy nie zapominają o użytkownikach swoich starszych (w przypadku świata smartfonów oznacza to mających więcej niż dwa lata) urządzeń. Samsung Galaxy Note 9 zadebiutował w roli flagowca w 2018 roku, a potem dostał aktualizację, podnoszącą system do Androida 10. Jednak o ile nowsze modele otrzymywały także najnowszą wersje autorskiej nakładki One UI, o tyle w przypadku tego telefonu dochodziły nas różne, nierzadko sprzeczne, pogłoski. Pod koniec kwietnia b.r. pojawiła się wieść, że smartfon ją otrzyma i... zapadła cisza w temacie. Do dzisiaj - ponieważ właśnie dziś Samsung zaczął rozprowadzanie aktualizacji nakładki dla tego telefonu.

Pierwsze informacje o jej otrzymaniu dochodzą nas z Niemiec. Plik aktualizacyjny ma nazwę N960FXXU5ETF5 i wielkość 1,2 GB. Co ciekawe, poza aktualizacją nakładki wprowadza tez najnowsze, czerwcowe zabezpieczenia dla systemu oraz niektóre funkcja, jakie mają flagowce z linii S20, np. nowe tryby pracy aparatu czy Quick Share. Kiedy pojawi się w Polsce? Tego póki co nie wiemy, ale najdalej za 2-3 tygodnie, a może jeszcze w tym? Jeśli więc posiadasz Galaxy Note 9 lub Note 9+, możesz sprawdzać w ustawieniach, czy nie pojawił się plik do pobrania (w dziale Aktualizacja oprogramowania).

Źródło: SamMobile