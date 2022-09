A jednak! Samsung obiecał poprawę, ale Galaxy S23 może jednak zostać przy znienawidzonym pomyśle

Od jakiegoś czasu czekamy na oficjalne informacje na temat specyfikacji najnowszych flagowców Samsunga. Mimo wcześniejszych dobrych wieści może się okazać, że nadchodzące telefony w przyszłym roku wcale nie zmienią się na lepsze.

Jakiś czas temu pisaliśmy o wielkim święcie wszystkich fanów flagowców Samsunga. Świat obiegła informacja o rezygnacji przez firmę z korzystania ze swoich własnych czipów Exynos we flagowych konstrukcjach, które w zamian za to miały korzystać ze sprawdzonych konstrukcji od Qualcomm. Jako że Exynosy znane są ze swojego przegrzewania oraz gorszych osiągów, była to świetna informacja dla osób czekających na kolejną serię Galaxy. Okazuje się jednak, że świętowanie mogło być przedwczesne.

Według nowych informacji ujawnionych przez leakera Ice Universe, dział finansowy oraz menadżerowie Samsunga mają nadzieję, że nowe flagowce będą jednak używać firmowych procesorów Exynos. Ta decyzja prowadzi podobno do dużych napięć między kierownictwem a inżynierami, którzy naciskają na skorzystanie z najnowszego Snapdragona 8 Gen 2 zamiast Exynosa 2300. Jest to spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na energię czipu Qualcomma, jak i zaawansowanym etapem produkcji, w którym znajduje się telefon. Aktualnie zmiana procesora mogłaby przyczynić się do sporych opóźnień.

Z drugiej strony, korzystanie z własnego procesora może być dużym pozytywem, jeśli chodzi zarówno o wizerunek firmy, jak i o kwestie finansowe - Samsung nie musiałby kupować procesorów do swoich telefonów od zewnętrznej firmy, miałby więc większą kontrolę nad finansami. Jednakże Exynosy mają też negatywny PR-owy wymiar, gdyż są po prostu wolniejsze od odpowiedników Qualcomma - mogą się więc przyczynić do gorszej sprzedaży Samsungów na rynkach, gdzie tylko Exynos jest oferowany.

Przypomnijmy, że seria Samsung Galaxy S nie jest sprzedawana w tej chwili tylko z jednym rodzajem procesora. Klienci w USA, Chinach i Korei mogą kupić wariant ze Snapdragonem 8 Gen 1. Z drugiej strony reszta świata, w tym Polska, mają dostęp tylko do wariantów z Exynosem. Oferują one zdecydowanie wolniejszy procesor i trochę szybszy układ graficzny, jednak głównym kosztach ich użytkowania jest większe zużycie baterii oraz zdecydowanie bardziej gorąca praca wariantu Europejskiego.