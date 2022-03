A jednak - Windows 9 istniał i przewija się w kodzie do dzisiaj

W najnowszym buildzie Windows 11 znaleziono ciekawe odwołanie.

Jaka była historia systemów Windows, wszyscy pamiętają: Windows XP, Vista, 7, 8, potem 8.1 i przeskok na 10, który zadziwił wszystkich. Oczekiwano Windows 9, a tymczasem Microsoft przeskoczył numerację i od razu z 8.1 zmienił się na 10. Ten zaś miał być ostatnim, ale... jego następcą został Windows 11. Jest on solidnie rozwijany, a co kilka dni pojawia się nowy build dla Insiderów, pokazujący, jakie zmiany szykowane są dla stabilnych edycji.

Ostatnio wydany nosi numer 22567 (więcej o nim przeczytasz tutaj) i to właśnie tutaj znaleziono ślady istnienia Windows 9. Jakie? Użytkownik Twittera o nicku Xeno pogrzebał w plikach systemowych, które wprowadził Build 22567. W folderze System32 znalazł plik Migwiz. Jest to część systemu odpowiedzialna m.in. za transfer plików. Jego dokładna lokalizacja to:

C:WindowsSystem32migwizreplacementmanifests

W opisie działania pliku możemy przeczytać, że zbiera dane ze starszych systemów Windows, w tym Windows 9 oraz Windows Blue. W tym drugim przypadku to nie dziwi - była to nazwa kodowa dla Windows 8.1. Ponadto ma za zadanie naprawiać uszkodzone pliki w Win9. Tak to wygląda:

Oczywiście można przypuszczać, że Windows 9 ostatecznie zmienił się w Windows 10. Powodem tego była niechęć Microsoftu do mylenia tego systemu z Windows 95 lub 98. Dlatego Windows 9 to taka ciekawostka "archeologiczna", coś w rodzaju formy przejściowej pomiędzy Windows 8.1 a doskonale nam znaną "dziesiątką".

