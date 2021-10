A jednak nie koniec - 3 nowe problemy z drukarkami na Windows 11

Microsoft nie ma szczęścia do drukarek. Ale tym razem problemy dotyczą zarówno nowego systemu, jak i Windows 10.

W czerwcu systemy Windows trapił bug Print Nightmare, który doczekał się łatki, ale szybko okazało się, że uniemożliwia ona działanie niektórych drukarek. Dlatego potrzebna była kolejna poprawka. Po premierze Windows 11 (równe 10 dni temu) użytkownicy zaczęli zgłaszać kolejne kłopoty z drukarkami, na co Microsoft również wypuścił łatkę i zdawało się, że to koniec afery. Jednak tak nie jest.

Producent potwierdził dzisiaj trzy kolejne problemy - dotyczą one zarówno Windows 11, jak i Windows 10. Co pociesza, to fakt, że problemy dotyczą przede wszystkim edycji Pro i funkcji związanych z drukowaniem w firmach. Są one obsługiwane przez bardziej złożone protokoły, niż w edycjach systemu dla użytkowników domowych (Home). Te problemy to:

przerwanie instalowania drukarki - występuje przy niektórych połączeniach sieciowych używający do obsługi serwera wydruku protokołu HTTP ; na skutek niewłaściwego wyboru folderu pliki instalacyjne nie są prawidłowo przetwarzane i nie można pobrać sterowników, co przerywa proces instalacji. Rozwiązanie - skopiować sterowniki z używanej maszyny i zainstalować ręcznie na drukarce;

; na skutek niewłaściwego wyboru folderu pliki instalacyjne nie są prawidłowo przetwarzane i nie można pobrać sterowników, co przerywa proces instalacji. Rozwiązanie - skopiować sterowniki z używanej maszyny i zainstalować ręcznie na drukarce; drukowanie z własnymi ustawieniami nie jest prawidłowe - dotyczy niektórych serwerów druku; ustawienia wprowadzone przez użytkownika są ignorowane, a drukarka drukuje standardowo. Przyczyną jest nieprawidłowy plik odpowiedzialny za ustawienia drukarki. Rozwiązanie - jak wyżej, czyli ręcznie zainstalować najnowsze sterowniki;

instalacja drukarek przez Internet Printing Protocol (IPP) jest niemożliwa - przyczyna ani rozwiązanie nie są jeszcze znane.

Źródło: MS Power User

