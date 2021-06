A to niespodzianka. Galaxy S21 FE tańszy od poprzednika!

Tegoroczny tani flagowiec Samsunga ma być naprawdę atrakcyjny cenowo. Najnowsze plotki sugerują, że będzie tańszy od Galaxy S20 FE.

Samsung przygotowuje się do sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Zobaczymy na nim nowe składane smartfony z elastycznym ekranem, ale najciekawszym urządzeniem będzie tańsza wersja flagowego modelu Galaxy S21.

Samsung Galaxy S20 FE

O samym urządzeniu wiemy nadal niewiele, ale z pewnością będzie to tańsza wersja bazowego Samsunga Galaxy S21.

Od zeszłego roku Samsung produkuje tańsze wersje Fan Edition swoich flagowców. Firma potwierdziła, że będzie kontynuować tą tradycję.

Nadchodzący Galaxy S21 FE otrzyma 6,5 calowy ekran Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 888, 6GB/8GB pamięci operacyjnej oraz 128GB/256GB wbudowanej pamięci masowej.

Dziś do sieci wyciekły sugerowane ceny detaliczne. W przeciwieństwie do konkurencji, Samsung zamierza obniżyć cenę swojego flagowca. Galaxy S21 FE ma kosztować od 700 do 800 tysięcy wonów, co przekłada się na około 620-720 dolarów. Samsung Galaxy S20 FE został wyceniony w zeszłym roku na 810 dolarów. Oznacza to, że nowe urządzenie będzie o aż 100 dolarów tańsze.

Samsung Galaxy S21 FE będzie zatem kosztować poniżej 3000 zł. To świetna wiadomość, która ucieszy konsumentów, a producentowi pozwoli zwiększyć sprzedaż w drugiej połowie 2021 roku. Niska cena Galaxy S21 FE ma pomóc zapełnić lukę po smartfonach z rodziny Galaxy Note, które nie zadebiutują w tym roku.

Źródło: sammobile.com