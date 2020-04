A91 - kolejny model OPPO trafia na polski rynek

Model A91 to smartfon z ekranem AMOLED i czterema obiektywami aparatu tylnego. Dzisiaj wchodzi do sprzedaży, a jego cena to 1299 zł.

Firma OPPO wprowadza dzisiaj na polski rynek dwa smartfony - zaanonsowany wczoraj Reno3 oraz A91. Ten drugi został zapowiedziany w tym roku. Jest to model DualSIM, którego jednostka centralna to procesor MediaTekHelio P70 z 8GB RAM. Na dane użytkownika przewidziano 128GB miejsca, a można zwiększyć tę ilość o kolejne 256GB dzięki kartom microSD. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 9 z autorską nakładką ColorOS 6.1. Energia do działania płynie z baterii 4025 mAh. Dzięki wsparciu dla technologii VOOC 3.0 20W, w 30 minut można naładować ją do 50%. Ekran AMOLED FHD+ ma przekątną 6,4", a natywna rozdzielczość obrazu to 2400x1080 (408 ppl). Został w niego wbudowany czytnik linii papilarnych. Wyświetlacz zabezpiecza szkło Gorilla Glass 5, a jego powierzchnia zajmuje 90,7% frontu urządzenia.

Mocnym punktem OPPO A91 są aparaty. Tylny to poczwórny zestaw obiektywów: główny to 48 MP (matryca 1/2.25, f/1.79), ultraszerokokątny 8 MP (119°, f/2.25), monochromatyczny 2 MP (f/2.4), a uzupełnia je portretowy 2 MP (f/2.4). Z przodu mamy obiektyw 16 MP (f/2.0). Oba aparaty używają zaawansowanych rozwiązań technologicznych, aby zarówno nagrania wideo, jak i zdjęcia miały najwyższą jakość, niezależnie od natężenia światła zewnętrznego. Do tego mamy takie efekty jak bokeh czy elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS).

Model A91 udostępniono w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i turkusowym. Sugerowana cena detaliczna każdego z nich to 1299 zł. Sprzedaż prowadzona będzie przez operatorów telekomunikacyjnych: Orange oraz Play. Można będzie także nabyć smartfona w sieciach MediaMarkt, Media Expert, NEONET, RTV Euro AGD, x-kom i w strefie marki na portalu Allegro.