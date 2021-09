ABBA powraca po 40 latach jako hologramy

Członkowie zespołu nagrali nowy materiał i wystąpili w specjalnych kostiumach, dzięki którym odbędzie się nowa, cyfrowa trasa koncertowa. Znamy już dwa pierwsze utwory.

ABBA /fot. Baillie Walsh

Kultowy zespół ABBA powraca po 40 latach. Nowy album o nazwie Voyage ukaże się już w listopadzie, a koncerty szwedzkiej grupy popowej są zaplanowane w wyjątkowej wersji.

Członkowie zespołu wykonali specjalny występ, podczas którego nosili kostiumy do przechwytywania ruchu, aby te mogły być odtwarzane przez ich cyfrowe wersje. Właśnie takie hologramy zostaną zaprezentowane na koncertach w Londynie, które rozpoczną się w przyszłym roku.

Wielu fanów nie mogło doczekać się tej chwili, dlatego opublikowanie nowych piosenek stało się najgłośniejszym wydarzeniem na YouTube, Spotify i wielu innych serwisach. Dwa utwory o tytułach I Still Have Faith in You oraz Don't Shut Me Down zdobyły ponad milion wyświetleń w ciągu trzech pierwszych godzin i zawierają nostalgiczne materiały z przeszłości zespołu.

Choć album Voyage ukaże się 5 listopada, można go już kupić w przedsprzedaży na winylu, CD, a nawet kasecie. Posłuchaj nowych utworów zespołu:

