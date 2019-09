ABZU oraz The End is Nigh za darmo w Epic Games Store

O dzisiejszego popołudnia będzie można pobrać za darmo dwie gry - ABZU oraz The End is Nigh. A czy warto>

ABZU to stworzona przez dyrektora artystycznego Journey i Flower gra, która obudzi w Tobie marzenie o nurkowaniu. Zanurz się w ekscytującym podwodnym świecie pełnym tajemnic, życia i kolorów. Jako Nurek wykonuj zwinne akrobacje, korzystając z płynnego sterowania. Odkryj setki niepowtarzalnych gatunków opartych na prawdziwych stworzeniach i nawiąż silną więź z obfitą fauną morską. Wchodź w interakcje z ławicami tysięcy ryb, które proceduralnie reagują na Ciebie i inne stworzenia, w tym drapieżniki. Rozkoszuj się epickimi widokami oceanicznych głębin i odkrywaj ekosystemy odwzorowane z niebywałym przywiązaniem do szczegółów. Udaj się w podróż do serca oceanu, gdzie w zapomnieniu spoczywają starożytne sekrety. Ale miej się na baczności – w głębinach czyha niebezpieczeństwo. „ABZÛ” to słowo znane z najstarszych mitologii; AB oznacza wodę, a ZÛ wiedzieć. ABZÛ to ocean mądrości.

The End is Nigh to duża przygodowa platformówka, w której będziesz często ginąć... ale to nic, bo i tak już pewnie nie żyjesz. Rozgrywka to ponad 600 poziomów, podzielonych na 12 rozdziałów. Podczas rozgrywki można zdobyć ponad 80 osiągnięć i znaleźć rozsiane po planszach kartridże. Każdy z nich to osobna mini-gra. Ponadto nie brak sekretów do okrycia i dodatkowych elementów. Wszystko w staroszkolnym stylu.

Obie gry będą dostępne za darmo od dzisiejszego popołudnia na stronie Epic Games Store.