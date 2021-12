AC Valhalla: Dawn of Ragnarok - pokaz DLC już dziś. Sprawdź, co o nim wiemy

Ubisoft zapowiedział na dzisiaj wielką prezentację dotyczącą przyszłości Assassin's Creed Valhalla. Co nas czego w nadchodzących miesiącach? Najprawdopodobniej debiut nowego dodatku - Dawn of Rangarok.

Od premiery Assassin's Creed Valhalla minął już ponad rok. Przygody wikingów przypadły jednak graczom do gustu na tyle, że Ubisoft po raz pierwszy w historii marki zdecydował się na drugi, pełny rok wsparcia dla tytułu. Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że Valhalla otrzyma w 2022 roku szereg bezpłatnych i sezonowych wydarzeń oraz tajemniczy dodatek. Wszystko wskazuje na to, że już dzisiaj oficjalnie zostanie zaprezentowane trzecie i finałowe DLC do AC Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla - kiedy i gdzie odbędzie się prezentacja?

Ubisoft za pośrednictwem oficjalnego bloga i platformy Twitter ujawnił, że już dzisiaj o godzinie 18:00 zaprezentowana zostanie "przyszłość Assassin's Creed Valhalla". Prezentację będziecie mogli obejrzeć "na żywo" na oficjalnym kanale Ubisoftu w serwisie YouTube bądź poniżej.

AC Valhalla: Dawn of Ragnarok - co wiemy o trzecim DLC

Coraz więcej wskazuje na to, że potwierdzą się dotychczasowe spekulacje odnośnie trzeciego dodatku do Assassin's Creed Valhalla i w finałowym DLC ponownie udamy się w podróż do mitycznego świata wikingów. Tym razem jednak dane nam będzie odwiedzić krainę krasnoludów - Svartalfheim. Możliwe, że zwiedzimy również Muspelheim, a więc krainę ognia. Główna historia ma być powiązana z porwaniem Baldura przez Surtra - ognistego giganta. Odyn, a wraz z nim gracze, wyruszą na pomoc bogowi sprawiedliwości.

Dawn of Ragnarok ma być ogromne. Dotychczasowe informacje sugerują, że jest to największe DLC w historii całej serii Assassin's Creed. Ponoć ukończenie wszystkich zadań głównego wątku ma zająć nawet 40 godzin. Oprócz nowych regionów i historii możemy również liczyć na aktywności poboczne, wyposażenie oraz zupełnie nowy rodzaj oręża - atgeir (rodzaj broni drzewcowej).

Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok - data premiery

Na premierę Dawn of Ragnarok nie będziemy musieli długo czekać. Sugeruje się, że "Świt Ragnaroku" zadebiutuje już 10 marca 2022 roku. Śmiało możemy założyć, że nadchodzące DLC nie będzie wchodzić w skład dotychczasowej przepustki sezonowej i trzeba będzie je zakupić oddzielnie. Dokładną cenę dodatku powinniśmy poznać już dzisiaj.

