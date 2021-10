AC Valhalla Dawn of Ragnarok - poznaliśmy tytuł trzeciego DLC do gry

Trzecie DLC do Assassin's Creed Valhalla zabierze nas w podróż do jednej z mitycznych krain z nordyckich wierzeń.

fot. Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla pomimo roku od premiery cieszy się niesłabnąca popularnością. Ubisoft regularnie ulepsza i rozbudowuje swoją produkcję, co sprawia, że gracze nie mają czasu na nudę. Do tej pory ukazały się już dwa duże, płatne DLC: Gniew Druidów i Oblężenie Paryża. Oprócz tego do Valhalli trafiło mnóstwo darmowej zawartości w postaci nowych trybów, zadań wydarzeń czy wyjątkowego ekwipunku. Ubisoft potwierdził już, że gra, jak pierwsza w historii serii, otrzyma pełny drugi rok wsparcia. Oznacz to, że możemy liczyć nie tylko na kolejne aktualizacje i darmową zawartość, ale również na pełnoprawne DLC.

Na temat trzeciego DLC do Valhalli wciąż wiemy niewiele. Do tej pory spekulowano jedynie, że francuski producent będzie chciał skupić się w nim na nordyckiej mitologii. Pojawiły się również doniesienia, że dodatek zabierze nas do krainy Muspelheimu, a więc krainy ognia. Tymczasem okazuje się, że najprawdopodobniej zwiedzimy świat krasnoludów, czyli Svartalfheim. Skąd te przypuszczenia? Francuski youtuber i insider - j0nathan, dotarł do informacji na temat trzeciego DLC, które ponoć już znajdują się plikach instalacyjnych podstawowej wersji gry.

Zobacz również:

fot. Ubisoft

Według j0nathan, trzecie DLC do AC Valhalla nosić będzie tytuł Dawn of Ragnarok (Zmierzch Ragnaröku). Jego akcja przeniesie nas do wspomnianego już Svartalfheim, gdzie będziemy musieli pomóc krasnoludom w odparciu inwazji demonicznej armii z Muspelheimu. W Zmierzchu Ragnaroku czekać będą na nas również nowe umiejętności i wyposażenie, które pomogą Eivorowi w walce. Opis osiągnięć, do których dotarł YouTuber sugerują, że Eivor będzie potrafił tymczasowo znikać lub wzbijać się wysoko w powietrze. Do tego pojawi się nowy rodzaj broni - atgeir (rodzaj włóczni), oraz wyjątkowy element pancerza - Karwasze Odyna, które będziemy mogli ulepszać.

Oczywiście należy pamiętać, że powyższe informacje to na razie jedynie przypuszczenia. Na ich ewentualne potwierdzeni będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać do początku przyszłego roku.

Zobacz również: Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series X opóźnione! Na premierę jeszcze sobie poczekamy