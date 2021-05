AC Valhalla Gniew Druidów - cena i najlepsze oferty na DLC

Gniew Druidów - poznajcie cenę pierwszego DLC do Assassin’s Creed Valhalla i wybierzcie najlepszą dla siebie ofertę.

Spis treści

Już dziś sympatycy Assassin’s Creed Valhalla będą mogli udać się w podróż do Irlandii w DLC Gniew Druidów. Jak wynika z pierwszych recenzji, Ubisoft przygotował dla nas opowieść na co najmniej 20 godzin wzbogacając rozgrywkę nie tylko o nowy obszar, ale również o nowych przeciwników, aktywności, bronie oraz zestawy zbroi. Niestety, rozmiar dodatku wiąże się również z jego ceną, a to do najniższych nie należy.

Gniew Druidów możecie zakupić oddzielnie (tylko w wersji cyfrowej) bądź w ramach przepustki sezonowej (season pass), która zagwarantuje wam dostęp również do kolejnego DLC - Oblężenie Paryża, na wszystkich wiodących platformach: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S bądź Google Stadia.

Ceny DLC na poszczególnych platformach prezentują się następująco:

AC Valhalla Gniew Druidów - cena na PlayStation

AC Valhalla Gniew Druidów - cena na Xbox

AC Valhalla Gniew Druidów - cena na PC

Jak zatem doskonale widać, cena Gniewu Druidów może zniechęcić wielu graczy do zakupu dodatku. Jeśli jednak jesteście prawdziwymi fanami Assassin’s Creed Valhalla, to doradzamy wam zakup przepustki sezonowej, która, szczególnie na PC, jest obecnie dużo lepszym wyborem i pozwala sporo zaoszczędzić na wszystkich dodatkach.

