AC Valhalla Gniew Druidów najlepszym DLC w historii serii?

Pierwsi recenzenci mieli już okazję wypróbować pierwsze duże DLC do Assassin’s Creed Valhalla - Gniew Druidów. Czego możemy się spodziewać i czy warto sięgnąć po dodatek? My już wiemy.

Ubisoft pochwalił się ostatnio, że Assassin’s Creed Valhalla jest już obecnie najbardziej kasową odsłoną cyklu. Francuski producent nie ukrywa przy tym, że zamierza jeszcze przez długi czas wykorzystywać popularność przygody o wikingach. Pierwsze z zaplanowanych rozszerzeń - Gniew Druidów (oryg. Wrath of the Druids), miało pierwotnie ukazać się już w połowie kwietnia. W ostatniej chwili deweloper poinformował jednak, że potrzebuje trochę więcej czasu, aby odpowiednio dopracować swoje dzieło.

Ostatecznie DLC zadebiutuje już jutro - 13 maja. Jeśli zastanawialiście się czy warto po ukończeniu Valhalli sięgnąć po Gniew Druidów, to możliwe, że mamy dla was podpowiedź. Niektórzy dziennikarze otrzymali możliwość przedpremierowego wypróbowania dodatku i już zdążyli wystawić mu oceny.

Recenzenci są zgodni - Gniew Drudiów to nie tylko jedno z największych DLC w historii serii, ale również jedno z najlepszych. Główna historia dodatku zajmie wam co najmniej 20 godzin. Jednak z całą pewnością w Irlandii spędzicie znacznie więcej czasu. Nowy obszar jest nie tylko ogromny, ale przy tym przepięknie zaprojektowany. W rozszerzeniu nie brakuje również: nowych aktywności, ciekawych potyczek z bossami, nowych broni i zestawów pancerzy a także przeciwników. Dziennikarze zwrócili również uwagę na znacznie wyższy poziom trudności w stosunku do oryginalnej gry, co z pewnością zachęci graczy żądnych wyzwań.

Gniew Druidów jest niemal doskonały w wykonaniu, to bezbłędne połączenie wyzwania i przystępności, które toruje drogę do wspaniałej przygody po ciemnej stronie irlandzkiej mitologii oraz legend. Wszystko zostało starannie opakowane w niesamowitą oprawę wizualną, warte uwagi nowe zadania oraz obsadę postaci, która tak samo zapada w pamięć jak w oryginalnej grze. - Gamersheroes.com

Gniew Druidów to dokładnie to, czego można się było spodziewać: więcej rozgrywki z Valhalli z nowym wątkiem fabularnym. Z dużą ilością dodatkowej zawartości dla graczy i zupełnie nowym regionem do odkrycia, który wyraźnie różni się od Anglii, to rozszerzenie jest solidną propozycją dla nowych i powracających graczy. - psu.com

Dodatek Gniew Druidów możecie zakupić oddzielnie bądź w ramach przepustki sezonowej (wówczas uzyskacie dostęp również do dodatku "Oblężenie Paryża). DLC zadebiutuje już jutro na wszystkich wiodących platformach: PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S.

