AC Valhalla "Oblężenie Paryża" - DLC z oficjalną datą premiery!

Ubisoft wreszcie potwierdził, kiedy możemy spodziewać się debiutu drugiego rozszerzenia do Assassin's Creed Valhalla. "Oblężenie Paryża" zadebiutuje już w sierpniu.

fot. Ubisoft

Jeszcze w zeszłym tygodniu spekulowano, że "Oblężenie Paryża" ("Siege of Paris") zadebiutuje 5 sierpnia - data tak okazała się jednak nieprawdziwa. Na szczęście, jak właśnie poinformował Ubisoft, na debiut dodatku do Assassin's Creed Valhalla nie będziemy musieli długo czekać.

W podróż do Francji udamy się dokładnie 12 sierpnia tego roku - poinformował francuski producent. "Oblężenie Paryża" przyniesie graczom: zupełnie nowy obszar, zestawy zbroi, broń (w tym długo wyczekiwane miecze jednoręczne), a także rozbudowaną kampanię. Do jednak nie koniec atrakcji, jakie czekają na sympatyków Valhalli w nadchodzących tygodniach. Już jutro na serwery gry zawita obszerna aktualizacja, która przyniesie ze sobą nowe umiejętności, skalowanie poziomu przeciwników oraz kolejne wydarzenie sezonowe z unikalnymi nagrodami (do zdobycia będzie pierwszy miecz jednoręczny w grze!).

Zobacz również:

Assassin's Creed Valhalla jest obecnie dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X / S. Ubisoft zapowiedział, że gra otrzyma pełne wsparcie także na drugi rok "życia". Oznacz to, że wbrew wcześniejszym informacjom "Siege of Paris" nie będzie ostatnim dużym DLC do gry.

Zobacz również: Bez szans na Rainbow Six Siege 2. "Nie tego chcą gracze" twierdzi Ubisoft