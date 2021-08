AC Valhalla Oblężenie Paryża - cena i najlepsze oferty na DLC

Oblężenie Paryża - drugie DLC do Assassin’s Creed Valhalla debiutuje już dzisiaj. Poznajcie cenę dodatku i wybierzcie najlepszą dla siebie ofertę.

Spis treści

fot. Ubisoft

Już dziś, sympatycy Assassin’s Creed Valhalla będą mogli udać się w podróż do kraju Franków (obecnie Francja) w DLC Oblężenie Paryża. Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia pozwoli graczom wziąć udział w jednej z najsłynniejszych kampanii w historii Wikingów. Oblężenie Paryża trwało bowiem od 25 listopada 885 do października 886. W najnowszym rozszerzeniu do AC Valhalla możemy liczyć nie tylko na nowy obszar i historię, ale również: nowych przeciwników, bronie (w tym miecze jednoręczne), zestawy zbroi i dodatkowe aktywności.

Oblężenie Paryża możecie zakupić oddzielnie (tylko w wersji cyfrowej) bądź w ramach przepustki sezonowej (season pass), która zagwarantuje wam dostęp również do pierwszego DLC – Gniew Druidów, na wszystkich wiodących platformach: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S bądź Google Stadia.

Ceny DLC na poszczególnych platformach prezentują się następująco:

AC Valhalla Oblężenie Paryża - cena na PlayStation

Assassin’s Creed Valhalla Oblężenie Paryża - cena na Xbox

AC Valhalla Oblężenie Paryża - cena na PC

Jak zatem doskonale widać, rozmiar dodatku Oblężenie Paryża jest też mocno powiązany z jego ceną, która nie należy do najniższych. Nie powinno to jednak zniechęcić największych fanów serii. Jeśli od premiery AC Valhalla nieco odpoczywaliście od życia wikinga, to polecamy wam zakup przepustki sezonowej, która nie tylko jest bardziej atrakcyjna cenowo, ale zawiera również dostęp do bardzo udanego DLC - Gniewu Druidów, którego akcja dzieje się w Irlandii.

