AC Valhalla Oblężenie Paryża, wszystko co musisz wiedzieć o DLC

Dziś ma swoją premierę najnowszy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla, zatytułowany „Oblężenie Paryża”. Sprawdź, jakie nowości ze sobą przynosi i czego możesz się po nim spodziewać.

Zebraliśmy dla was najważniejsze informacje na temat dodatku „Oblężenie Paryża” do AC Valhalla.

AC Valhalla Oblężenie Paryża (Siege of Paris) – miejsce akcji i główni bohaterowie

„Oblężenie Paryża” kontynuuje losy Eivora z podstawowej wersji gry. Tym razem bohater (a wraz z nim gracze) trafią na europejski kontynent, a konkretnie do państwa Franków. Podczas zabawy nie tylko weźmiemy udział w słynnym „oblężeniu Paryża”, ale również będziemy mieli okazję poprowadzić rebelię przeciwko frankijskiemu królowi - Karolowi Otyłemu. Assassin's Creed Valhalla - Oblężenie Paryża DLC (fot. Ubisoft)

Oblężenie Paryża – nowości i zmiany

DLC „Oblężenie Paryża” przynosi ze sobą mnóstwo zmian i nowości, najważniejsze z nich to:

Nowy rodzaj broni – miecze jednoręczne

Dla wielu sympatyków najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed największym problemem Valhalli był brak mieczy jednoręcznych, którymi mógłby posługiwać się główny bohater. Było to o tyle zaskakujące, że przeciwnicy w podstawowej wersji gry nie mieli z tym najmniejszych problemów. Na szczęście, po miesiącach oczekiwania, miecze jednoręczne wreszcie trafią do gry, z własnym, unikalnymi animacjami, atakami kończącymi i specjalnymi. W sumie będzie ich sześć, a jeden z nich może zdobyć każdy gracz (nawet bez dodatku „Oblężenie Paryża”). Wystarczy, że zalogujecie się do gry i weźmiecie udział w aktywnościach związanych z czasowym wydarzeniem – festiwalem Sigrblot.

Assassin's Creed Valhalla - dostępne miecze jednoręczne (fot. Ubisoft)

Nowe zestawy zbroi

Nie będzie dużym zaskoczeniem jeśli zdradzimy wam, że Assassin’s Creed Valhalla Oblężenie Paryża przyniesie ze sobą kilka zupełnie nowych zestawów zbroi. Standardowo każdy z nich będzie składał się z pięciu elementów, które będziemy mogli ulepszyć, a tym samym nieco zmienić ich wygląd. Sympatycy personalizacji swoich postaci będą mieli zatem powody do radości.

Nowi przeciwnicy, tryby rozgrywki i zdolności

W „Oblężeniu Paryża” na naszej drodze staną nowy, wymagający przeciwnicy. Wśród nich wyróżniać się będą frankijscy rycerze. Ci dzierżący włócznie i tarcze wojownicy wyjątkowo upodobali sobie walkę konno i niełatwo będzie ich przekonać do zmiany przyzwyczajeń. W DLC nie zabraknie również nowych efektownych zdolności (które najpierw musimy odblokować), jak również nowych trybów rozgrywki. Jeden z nich – zabójstwa, jest ukłonem twórców w stronę starszych graczy. Jeśli zatem lubiliście klasyczne misje asasynów ze starszych odsłon serii (przed Origins), to w „Oblężeniu Paryża” poczujecie się jak w domu.

Assassin's Creed Valhalla - Oblężenie Paryża DLC (fot. Ubisoft)

Jak długi/duży jest dodatek „Oblężenie Paryża”?

Mapa, którą otrzymamy w DLC jest nieznacznie mniejsza od tej, którą oferował „Gniew Druidów”. Główna kampania powinna wam zająć od 8 do 10 godzin zabawy. Jeśli będziecie chcieli ukończyć wszystkie aktywności poboczne i zdobyć wszelkie możliwe przedmioty, to czas ten znacząco się wydłuży (nawet podwoi).

Jak rozpocząć kampanię z DLC „Oblężenie Paryża”?

Wątek fabularny Oblężenie Paryża rozpocznie się po otrzymaniu listu od Randvi. Następnie należy porozmawiać z Toką i Pierre'em w domu gościnnym w Kruczej Przystani, aby rozpocząć misję. Aby otrzymać list, należy najpierw dotrzeć do Anglii i ukończyć przynajmniej jeden regionalny wątek fabularny.

Jaki jest zalecany poziom postaci dla dodatku Oblężenie Paryża w AC Valhalla?

Chcąc z powodzeniem radzić sobie na ziemiach Franków, wasz poziom mocy (postaci) musi wynosić przynajmniej 200. Jeśli jest on znacznie niższy, to pamiętajcie, że w grze od niedawna jest nowy system skalowania poziomów, który może również zmniejszyć siłę przeciwników.

Assassin's Creed Valhalla - Oblężenie Paryża DLC (fot. Ubisoft)

Gdzie kupić i ile wynosi cena AC Valhalla Oblężenie Paryża?

AC Valhalla Oblężenie Paryża jest dostępne tylko i wyłącznie w formie cyfrowej na wszystkich wiodących platformach: PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Google Stadia. Dodatek możecie zakupić oddzielnie bądź w ramach przepustki sezonowej (zawiera również pierwsze rozszerzenie - „Gniew Druidów”). Najlepsze oferty na DLC „Oblężenie Paryża”, jak i przepustkę sezonową znajdziecie w naszym oddzielnym artykule.

