AC Valhalla Oblężenie Paryża z datą premiery? Wiemy kiedy zagramy w DLC

Wszystko wskazuje na to, że Ubisoft szykuje dla nas solidną niespodziankę. Oblężenie Paryża - drugie DLC do Assassin's Creed Valhalla zadebiutuje już niebawem.

fot. Ubisoft

Zaledwie wczoraj informowaliśmy was o tym, że firma Ubisoft, dodał do Assassin's Creed Valhalla nową porcję trofeów na konsolach PlayStation 4 i PS5. Wszystkie są one powiązane z DLC Oblężenie Paryża. Jeśli to nie był wystarczający dowód na zbliżającą się premierę dodatku, to mamy dla was kolejny. Do sieci trafił "zrzut ekranu" ze sklepu Microsoftu, na którym wyraźnie widać, że Oblężenie Paryża zadebiutuje już 5 sierpnia!

fot. CriptAssassINI

Warto podkreślić, że do tej pory Ubisoft nie określił oficjalnej daty premiery DLC. Francuski producent ujawnił jedynie, że do średniowiecznej Francji udamy się jeszcze tego lata, co pokrywa się z dzisiejszymi rewelacjami. Czy faktycznie w AC Valhalla Oblężenie Paryża zagramy już za niespełna dwa tygodnie? Wszystko na to wskazuje. Warto również przypomnieć, że kila dni temu na oficjalnymi koncie gry pojawił się wpis od deweloperów, którzy ujawnili, że już niebawem (przy okazji najbliższej aktualizacji) do gry trafią jednoręczne miecze. Te, jak już dobrze wiemy, trafią do gry właśnie w ramach dodatku Oblężenie Paryża.

Jeśli zatem, podobnie jak nam, przypadły wam do gustu przygody Eivora, to możecie już w swoim kalendarzu zaznaczyć datę 5 sierpnia.

