AC Valhalla - aktualizacja 1.3.2 zadebiutuje już dziś. Sprawdź, co dodaje

Już dziś sympatycy najnowszej odsłony serii Assassin's Creed otrzymają kolejną aktualizację gry - 1.3.2.

Spis treści

AC Valhalla patch 1.3.2 - co nowego?

fot. Ubisoft

Ubisoft przedstawił nam pełną listę zmian i nowości, które wprowadzi patch 1.3.2 do AC Valhalla. Co tym razem na nas czeka? Przede wszystkim mnóstwo poprawek związanych nie tylko z samą rozgrywką, ale również oświetleniem czy animacjami. Usunięto liczne błędy związane zarówno z podstawową wersją gry, jak i dodatkami: "Oblężenie Paryża" oraz "Gniew Druidów".

Ubisoft pomału przygotowuje nas również do debiutu dodatku Discovery Tour: Viking Age. Jest to edukacyjny tryb do Assassin’s Creed Valhalla, którego premiera odbędzie się dokładnie 19 października 2021. Będzie on dostępny bezpłatnie dla posiadaczy pełnej wersji gry lub do nabycia osobno.

fot. Ubisoft

AC Valhalla aktualizacja 1.3.2 - rozmiar i data startu

Aktualizacja 1.3.2 do AC Valhalla zadebiutuje już dziś (5 października) około godziny 14:00 czasu polskiego na wszystkich wiodących platformach (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia). W zależności od wybranego sprzętu, rozmiar aktualizacji będzie się różnić. Ile dokładnie będziecie musieli pobrać danych, możecie sprawdzić poniżej:

Xbox Series X/S - 24,09 GB

Xbox One - 19,4 GB

PlayStation 5 - 8,54 GB

PlayStation 4 - 10,84 GB

PC - 20,42 GB

