AC Valhalla już niebawem otrzyma ogromną aktualizację "River Raid"

Gracie jeszcze w Assassin's Creed Valhalla? Jeśli tak, to mamy dla was dobrą wiadomość - już niebawem do gry zawita mnóstwo nowej zawartości.

Assassin's Creed Valhalla to obecnie "oczko w głowie" Ubisoftu. Podczas ostatniego sprawozdania finansowego francuskiej firmy, jej prezes - Yves Guillemot, przyznał, że najnowsza odsłona serii o asasynach pozwoliła osiągnąć producentowi rekordowe wyniki finansowe. Co więcej, dowiedzieliśmy się również, że Valhalla będzie wspierana i rozwijana znacznie dłużej niż poprzedniczka (AC: Odyssey). Co to może oznaczać? Przede wszystkim więcej płatnej, jak i bezpłatnej zawartości.

Już kilka tygodni temu zespół odpowiedzialny za grę zapowiedział, że szykuje ogromną aktualizację do AC Valhalla, która, m.in. ma wprowadzić zupełnie nowy sposób rozgrywki - "River Raid", jak również usunąć większość błędów, które wciąż nękają graczy. Nowa zawartość miała trafić do gry już w lutym, ale w ostatnich tygodniach twórcy nabrali "wody w usta", co może wyglądać niepokojąco. Nie rozpaczajcie jednak - wygląda na to, że aktualizacja pojawi się już niedługo.

Według PlayStation Game Size - konta w serwisie Twitter, które odnotowuje zarówno produkty, jak i poprawki, które są dodawane do bazy danych PlayStation, sporych rozmiarów aktualizacja dla Assassin's Creed Valhalla trafiła tam 10 lutego. Możliwe zatem, że patch uzyskuje właśnie niezbędne certyfikacje Sony.

Co to wszystko może oznaczać? Otóż wielce prawdopodobne, iż już niebawem Ubisoft opublikuje oficjalne informacje na temat patcha, jego debiutu powinniśmy się spodziewać już w najbliższy wtorek (16 lutego) bądź, w najgorszym wypadku, - tydzień później (23 lutego).

Popularność Assassin's Creed Valhalla nie specjalnie nas dziwi, wszak sami oceniliśmy ją w naszej recenzji bardzo wysoko. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać historii o wikingach, to gorąco was do tego zachęcamy. AC Valhalla jest obecnie dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5.

