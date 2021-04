AC Valhalla - nowe DLC wprowadzi do gry wilkołaki?

Nadchodzące DLC do Assassin’s Creed Valhalla - Gniew Druidów, wprowadzi do gry nowego, zaskakującego przeciwnika.

Seria Assassin’s Creed od początku swojego istnienia sprytnie łączyła ze sobą wątki historyczne i fantastyczne. Większy nacisk na fantastyczne i mityczne istoty oraz bohaterów położono w Origins z 2017 roku. Format ten rozwijano w Odyssey i ostatnio w Valhalli. Najnowsza odsłona cyklu jest wyjątkowo bogata w odniesienia do wierzeń wikińskich ludów.

Już w maju do Assassin’s Creed Valhalla zawita pierwsze duże rozszerzenie DLC - "Gniew Druidów" (Wrath of the Druids). Wiemy już, że dodatek zabierz nas od Irlandii, która również słynie ze swojej bogatej kultury i wierzeń. Do sieci trafiły właśnie najnowsze materiały promocyjne "Gniewu Druidów", które sugerują, że graczom przyjdzie się tam zmierzyć nie tylko z ludźmi, ale również z wilkołakami.

Na powyższym materiale dokładnie widać, że Eivor w gronie swoich przeciwników znajdzie również wilkołaka. Czy będzie to część jakiegoś wątku fabularnego czy być może nowa mityczna bestia do pokonania? Tego niestety nie wiemy. Choć może to wyglądać zaskakująco, to sympatyków Valhalli widok wilkołaka z pewnością niespecjalnie zaskoczył.

"Gniew Druidów" zadebiutuje już 13 maja i wprowadzi do gry nie tylko nowy obszar i rozbudowany wątek fabularny, ale również nowe zestawy pancerza, a także bronie (w tym oręż zupełnie nowego rodzaju - sierp/kosę).

