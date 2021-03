AC Valhalla otrzyma najbardziej wyczekiwaną przez graczy funkcję

Ubisoft kontynuuje wsparcie dla Assassin’s Creed: Valhalla. Jak się właśnie dowiedzieliśmy - twórcy potwierdzili, że do gry trafi jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów elementów.

Choć nie bez problemów, to ostatecznie Assassin’s Creed: Valhalla okazała się jedną z najlepszych gier minionego roku. Co więcej, jest to jeden z nielicznych tytułów, który już teraz wykorzystuje potencjał konsol nowej generacji - PS5 i Xbox Series X.

Choć Valhalla już teraz oferuje nam mnóstwo zawartości - na dziesiątki, a może nawet setki godzin zabawy, to jest jeden element, o który fani gry domagali się praktycznie od dnia jej premiery. O co chodzi? O miecze jednoręczne. Choć najnowsza część Assassin’s Creed oferuje nam szeroki wachlarz dostępnego oręża i uzbrojenia, to od początku gracze zwrócili uwagę na brak dość pospolitych mieczy jednoręcznych. Dodatkowo irytował fakt, że bez problemu posługiwały się nimi postacie niezależne. Co więcej, Eivor jest w stanie walczyć kiścieniem, co wydaje się być mniej wikińską bronią niż klasyczny miecz jednoręczny.

Twórcy wysłuchali wreszcie graczy. W wywiadzie z YouTuberem JorRaptorem, Jose Araiza – deweloper odpowiedzialny za wsparcie popremierowe gry, ujawnił, że faktycznie jego zespół pracuje nad wprowadzeniem do gry mieczy jednoręcznych. Pracownik Ubisoftu podkreślił jednak, że nie jest to tak prosta sprawa, jak się wydaje bowiem twórcom zależy na tym, aby mieczami faktycznie walczyło się inaczej. Oznacza to konieczność stworzenia nowych animacji (w tym ataków kończących), a także nowych modeli.

Tak, jednoręczne miecze pojawią się w grze. Jeśli mam być szczery, byłem jednym z tych, którzy najgłośniej domagali się tej zmiany. Zaskoczyło nas, jak bardzo brakowało ich fanom. Chcieliśmy jednak zrobić to właściwie. Niezbędne było stworzenie całkowicie nowego typu miecza – takiego, którym walczy się zupełnie inaczej, a nie kolejnej skórki. Mogę powiedzieć tyle, że jest on już przygotowywany. - Jose Araiza, Ubisoft

Kiedy nowy rodzaj broni trafi do gry? Tego niestety nie wiemy, ale możliwe, że przyjdzie nam na nie jeszcze trochę poczekać. Do sieci trafiła lista trofeów z nadchodzących dodatków do AC Valhalla - "Gniew Druidów" i "Oblężenie Paryża". Ten pierwszy zadebiutuje już 29 kwietnia i pozwoli nam na zdobycie pięciu nowych "aczików".

Harvest Time (Czas żniw) – zabij 100 wrogów używając Sickle (sierpu)

Puca – ukończ misję Into the Fog (Przez mgłę)

Bran the Blessed (Bran Błogosławiony) – zsynchronizuj wszystkie punkty widokowe w Irlandii

Children of Danu – pokonaj 5 członków kultu Dzieci Danu

Ireland’s Saga (Saga irlandzka) – ukończ główną linię fabularną dodatku

Tyle samo osiągnięć zdobędziemy w rozszerzeniu "Oblężenie Paryża", które zadebiutuje dopiero w drugiej połowie 2021 roku:

Diren Dall – zabij 100 wrogów używając krótkiego miecza

Horseman of the Apocalypse (Jeździec Apokalipsy) – zabij 50 wrogów używając umiejętności Plague of Rats (Plaga szczurów)

Regium Francium – zsynchronizuj wszystkie punkty widokowe we Francji

Sweet Kiss from Paris (Pozdrowienia z Paryża) – pokonaj 5 członków Zakonu Starożytnych

France’s Saga (Saga francuska) - ukończ główną linię fabularną dodatku

Jak zatem doskonale widać, lista osiągnięć sugeruje, że dopiero DLC "Oblężenie Paryża" wprowadzi do gry tak długo wyczekiwane miecze jednoręczne. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że również "Gniew Druidów" wprowadzi nowy rodzaj oręża - sierpy.

Zobacz również: PS Plus kwiecień 2021 - Sekiro i Far Cry 5 darmowymi grami miesiąca?