AC Valhalla - patch 1.1.0 zadebiutuje już dziś i wprowadzi mnóstwo nowości

Ubisoft nie przestaje wspierać swojego flagowego tytułu - Assassin’s Creed Valhalla. Już dzisiaj na serwery gry trafi patch 1.1.0, który wprowadza mnóstwo nowości i poprawek.

Assassin’s Creed Valhalla to, naszym zdaniem, jedna z najlepszych gier roku. Pomimo wysokich ocen, produkcja Ubisoftu nie ustrzegła się błędów. Francuski producent już w zeszłym miesiącu wypuścił pierwszy duży patch do gry. Natomiast już dziś trafi do niej kolejny, skupiający się nie tylko na poprawkach, ale również na nowej zawartości i funkcjach.

Patch 1.1.0 do Assassin’s Creed Valhalla wprowadzi, wyczekiwane przez wielu graczy, skalowanie poziomu przeciwników. Co to dokładnie oznacza? Otóż od dzisiaj, wszyscy wyjątkowi adwersarze (np. legendarne zwierzęta, zeloci), będą odpowiadać poziomowi mocy graczy, gdy ich moc przekroczy domyślny poziom bossów.

W przypadku pomniejszych przeciwników, maksymalna różnica poziomów między nimi a graczami może wynieść teraz 51. Zmiany te dotyczą wszystkich poziomów trudności.

Co jeszcze nas czeka w patchu 1.1.0? Mnóstwo poprawek związanych z zadaniami, walką, animacjami, umiejętnościami czy nawet SI przeciwników. To jednak nie wszystko, Ubisoft potwierdził, że nadchodząca aktualizacja zawierać będzie wsparcie dla pierwszego rozszerzenia oraz czasowego wydarzenia, które mają trafić do AC Valhalla już niebawem.

Więcej informacji na ich temat mamy poznać już wkrótce. Choć już teraz wiemy, iż festiwal Yule będzie czasowym wydarzeniem, które pozwoli nam wziąć udział w wielu nowych aktywnościach oraz zdobyć niepowtarzalne nagrody. Do gry zawita również pierwsze rozszerzenie osady, ale czego będzie dokładnie dotyczyć - nie wiemy.

Warto jednak podkreślić, że nowa zawartość będzie dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy gry.

Patch 1.1.0 do Assassin’s Creed Valhalla zadebiutuje już dzisiaj o godzinie 13:00, na wszystkich wiodących platformach. W zależności od wybranego sprzętu, rozmiar aktualizacji będzie się różnić. Ile dokładnie będziecie musieli pobrać danych, możecie sprawdzić poniżej:

Xbox Series X/S - 6.3 GB

Xbox One - 5.7 GB

PlayStation 5 - 2.46 GB

PlayStation 4 - 2.4 GB

PC - 5.6 GB

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zanurzyć się w niezwykły świat Assassin’s Creed Valhalla, to na dobry początek polecamy wam kilka naszych poradników, z których dowiecie się m.in.: jak zdobyć najlepsze zdolności w grze, jak zmienić wygląd postaci oraz jak zdobyć najlepszą broń i wyposażenie.

