AC Valhalla - patch 1.1.2 trafi do gry już dziś. Sprawdź, co dodaje

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, Ubisoft zapowiedział ogromną aktualizację do Assassin’s Creed Valhalla, która trafi na serwery gry już dzisiaj. Sprawdźcie, co zmienia patch 1.1.2.

Ubisoft nie ustaję w poprawianiu i ulepszaniu swojej flagowej produkcji - Assassin’s Creed Valhalla. Już dzisiaj, około godziny 13:00, do gry trafi ogromna aktualizacja, która m.in. wprowadzi nową aktywność: "River Raid" (Rzeczne Najazdy), nowe zdolności i umiejętności oraz mnóstwo nowego sprzętu i łupów.

AC Valhalla patch 1.1.2 - nowy tryb rozgrywki: Rzeczne Najazdy

Największą nowością aktualizacji 1.1.2 są "rzeczne najazdy", czyli zupełnie nowy tryb rozgrywki. Jak zapewniają twórcy jest on wysoce "regrywalny", co ma sprawić, że gracze będą do niego regularnie wracać. Pozwoli on nam na zdobycie nowych łupów, a także zdolności.

Tak oto "rzeczne najazdy" opisuje Ubisoft:

Przygotujcie swoją załogę jomswikingów do udziału w tym trybie rozgrywki do wielokrotnego przechodzenia, który zabierze was w niezbadane rejony Anglii, pełne smakowitych kąsków dla łupieżców. Na Klan Kruka czekają nowe łupy, nagrody i wyzwania!

Wśród nowych zdolności pojawią się:

Pułapka berserka : Do grotu strzały przywiązywana jest pułapka, która rozsiewa halucynogenny pył. Uruchamia ją wszelki ruch w pobliżu. Nieostrożnych przechodniów czeka niemiła niespodzianka!

: Do grotu strzały przywiązywana jest pułapka, która rozsiewa halucynogenny pył. Uruchamia ją wszelki ruch w pobliżu. Nieostrożnych przechodniów czeka niemiła niespodzianka! Okrzyk bojowy : W przypływie wściekłości Eivor wydaje mrożący krew w żyłach ryk, który dodaje sił i sprawia, że przeciwnicy zdjęci lękiem cofają się, przerywając ataki.

: W przypływie wściekłości Eivor wydaje mrożący krew w żyłach ryk, który dodaje sił i sprawia, że przeciwnicy zdjęci lękiem cofają się, przerywając ataki. Cios barkiem: Eivor wyprowadza cios barkiem, który odrzuca wrogów i niszczy obiekty.

AC Valhalla patch 1.1.2 - co nowego?

"Rzeczne Najazdy" to oczywiście nie jedyna nowość, na graczy czekają również nowe umiejętności, a także zmiany w balansie rozgrywki oraz całe mnóstwo poprawek i ulepszeń.

Nowe umiejętności w AC Valhalla:

Brzemię Asasyna : Automatyczne podniesienie ciała po udanym skrytobójstwie.

: Automatyczne podniesienie ciała po udanym skrytobójstwie. Wślizg Asasyna : W trakcie biegu wjeżdżasz wślizgiem w przeciwników i wytrącasz ich z równowagi.

: W trakcie biegu wjeżdżasz wślizgiem w przeciwników i wytrącasz ich z równowagi. Silne pchnięcie : Włącza przyspieszenie łodzi, które pochłania wytrzymałość.

: Włącza przyspieszenie łodzi, które pochłania wytrzymałość. Łowca strzał : Eivor ma większą szansę na złupienie strzał łucznikom.

: Eivor ma większą szansę na złupienie strzał łucznikom. Gotowość do walki : Walkę zawsze rozpoczynasz z pełnym segmentem adrenaliny.

: Walkę zawsze rozpoczynasz z pełnym segmentem adrenaliny. Osłona na łodzi: Kiedy dowodzisz łodzią, załoga na twój rozkaz podniesie swoje tarcze.

Pełną listę zmian i poprawek znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

Jak już wspominaliśmy, patch 1.1.2 do AC Valhalla zadebiutuje już dzisiaj o godzinie 13:00, na wszystkich wiodących platformach. W zależności od wybranego sprzętu, rozmiar aktualizacji będzie się różnić. Ile dokładnie będziecie musieli pobrać danych, możecie sprawdzić poniżej:

Xbox Series X/S - 19,53 GB

- 19,53 GB Xbox One - 15,27 GB

- 15,27 GB PlayStation 5 - 11,18 GB

- 11,18 GB PlayStation 4 - 10,23 GB

- 10,23 GB PC - 18,04 GB

