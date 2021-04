AC Valhalla - patch 1.2.1 doda nową zawartość i usunie błędy

Już dziś do Assassin's Creed Valhalla trafi nowa aktualizacja, która nie tylko naprawi wiele irytujących błędów, ale wprowadzi również nową zawartość.

Patch 1.2.1 do Assassin's Creed Valhalla ma przede wszystkim za zadanie naprawienie kilku pozostałych w grze błędów przed debiutem pierwszego dużego rozszerzenia do gry - Wrath of the Druids. To jednak nie wszystko co wprowadzi najnowsza aktualizacja.

Assassin's Creed Valhalla patch 1.2.1 – najważniejsze zmiany i nowości

Najbardziej zagorzali fani AC Valhalla i entuzjaści „calakowania” gier z pewnością ucieszą się z wiadomości, że Ubisoft wreszcie naprawił bug związany z niewystępowaniem pewnych gatunków ryb. Następujące ryby: mały halibut, mały jesiotr, duża płastuga i wielka makrela będą teraz znacznie łatwiej dostępne.

Promocyjne stroje stroje Bayeka i Altaira, które pojawiły się w grze już jakiś czas temu, będzie można wreszcie „nakładać” na zbroje podczas korzystania z funkcji zmiany wyglądu.

Ubisoft zdecydował się również wsłuchać w głosy graczy i dodał w menu rozgrywki opcję, która pozwala włączać i wyłączać kamerę filmową w trakcie zadawania ciosów dobijających. Choć są one niezwykle efektowne, to zdarza się, że występują zbyt często, a co gorsza potrafią wywołać kilka błędów.

Do gry trafią również dziesiątki poprawek dotyczących zadań, rzecznych najazdów, przeciwników, animacji, a także oprawy audio-wizualnej.

To jednak nie koniec nowości, które zawitają do Assassin's Creed Valhalla wraz z debiutem patcha 1.2.1. Ubisoft udostępni graczom trzy nowe umiejętności, a będą to:

Chłodny gniew – Trafienia wrogów nie wytracają cię z równowagi, gdy wykonujesz udane zwykłe ataki wręcz. Efekt ten odnawia się po kilku sekundach.

– Trafienia wrogów nie wytracają cię z równowagi, gdy wykonujesz udane zwykłe ataki wręcz. Efekt ten odnawia się po kilku sekundach. Oko północy – Trafienia wrogów nie wytrącają cię z równowagi, gdy celujesz z łuku . Efekt ten odnawia się po kilku sekundach.

– Trafienia wrogów nie wytrącają cię z równowagi, gdy celujesz z łuku . Efekt ten odnawia się po kilku sekundach. Wściekły gniew – Trafienia wrogów nie wytrącają cię z równowagi, gdy wykonujesz parowanie drugą ręką lub wyprowadzasz atak specjalny. Efekt ten odnawia się po kilku sekundach.

Pełną listę zmian i poprawek znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

Assassin's Creed Valhalla patch 1.2.1 – rozmiar i data debiutu

Patch 1.2.1 do AC Valhalla zadebiutuje już dzisiaj o godzinie 13:00, na wszystkich wiodących platformach. W zależności od wybranego sprzętu, rozmiar aktualizacji będzie się różnić. Ile dokładnie będziecie musieli pobrać danych, możecie sprawdzić poniżej:

Xbox Series X/S - 16 GB

Xbox One – 12,8 GB

PlayStation 5 – 5,5 GB

PlayStation 4 – od 5 do 8 GB (w zależności od regionu)

PC - 14 GB

