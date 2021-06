AC Valhalla - patch 1.2.2 i tryb wyzwań już dostępne. Sprawdź, co nowego

Do gry Assassin's Creed Valhalla trafiła właśnie aktualizacja, która wprowadza nowy tryb zabawy, umiejętności i wiele więcej. Sprawdź, co się zmienia.

Podczas targów E3 2021 Ubisoft zapowiedział, że Assassin's Creed Valhalla jako pierwsza gra w historii otrzyma pełne dwa lata wsparcia. Oznacza to nie tylko duże rozszerzenia w stylu: Wrath of the Druids czy Siege of Paris, ale również pomniejsze aktualizacje z nową zawartością. Do Valhalli trafił właśnie najnowszy patch - 1.2.2, który wprowadza sporo nowej zawartości dla największych fanów Eivora.

Assassin's Creed Valhalla patch 1.2.2 – najważniejsze zmiany i nowości

Zdecydowanie największą nowością aktualizacji 1.2.2 jest tryb wyzwań mistrzowskich. Mistrzowskie wyzwania to powtarzalny tryb, który zabierze nas do różnych kapliczek w całej Anglii, które pozwolą nam sprawdzić się w trzech rodzajach prób: niedźwiedzia, wilka i kruka. Każda z nich wymagać będzie od nas innego podejścia do rozgrywki.

Próba Niedźwiedzia - sprawdź swoją siłę (walka)

Próba Wilka - sprawdź swoją celność (zasięg)

Próba Kruka - sprawdź swoją przebiegłość (skradanie)

Tryb wyzwań mistrzowskich pozwoli nam na odblokowanie wyjątkowych nagród. Pamiętajcie jednak, że musicie mieć co najmniej poziom mocy 221 i ukończyć zadanie główne "Nieproszeni goście" po złożeniu raportu w Grantebridgescire i Ledecestrescire.

Co jeszcze nas czeka w patchu 1.2.2? Ubisoft postanowił nieco odświeżyć tryb najazdów rzecznych, poprzez wprowadzenie następujących zmian:

Rzeki na wyższych poziomach alarmowych będą miały większe nagrody.

Zrównoważono siłę ataku Jomsvikingów, aby lepiej odpowiadała ich randze.

Zbroja Waylanda będzie dostępna do kupienia w sklepie Vagna za pomocą zagranicznych łupów.

To jednak nie wszystko Eivor będzie mógł wykorzystać w boju trzy nowe umiejętności:

Jeździec z łukiem - Eivor może używać umiejętności łuku, gdy jest na wierzchowcu

Mistrz tarczy - Eivor automatycznie obraca się, aby zablokować nadchodzące ataki, trzymając tarczę w górze

Niepowstrzymany - Podczas walki sprint Eivora staje się nie do zablokowania i odrzuca przeciwników do tyłu, kosztem wytrzymałości

Assassin's Creed Valhalla patch 1.2.2 – rozmiar i data debiutu

Patch 1.2.2 do AC Valhalla jest już dostępny na wszystkich wiodących platformach. W zależności od wybranego sprzętu, rozmiar aktualizacji będzie się różnić. Ile dokładnie będziecie musieli pobrać danych, możecie sprawdzić poniżej:

Xbox Series X/S - 18,7 GB

Xbox One – 13,5 GB

PlayStation 5 – 5,32 GB

PlayStation 4 – od 5 do 13 GB (w zależności od regionu)

PC - 14,14 GB

