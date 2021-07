AC Valhalla - patch 1.3.0 zadebiutuje już dziś. Sprawdź, co dodaje

Już dziś do Assassin's Creed Valhalla trafi ogromna aktualizacja, która wprowadzi mnóstwo nowości i atrakcji dla sympatyków gry.

Assassin's Creed Valhalla (fot. Ubisoft)

Ubisoft kontynuuje wsparcie dla swojej flagowej obecnie produkcji - Assassin's Creed Valhalla. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już dziś na serwery gry trafi patch 1.3.0, który śmiało możemy określić jako jedną z największych aktualizacji w historii. Na graczy czekają m.in.: nowe umiejętności, bronie (w tym miecze jednoręczne!), skalowanie poziomu przeciwników, nowe wydarzenie sezonowe oraz wiele, wiele więcej.

AC Valhalla patch 1.3.0 - nowy wydarzenie sezonowe: Święto Sigrblot

AC Valhalla patch 1.3.0 (fot. Ubisoft)

Święto Sigrblot to nowe wydarzenie sezonowe z okazji lata. Gracze będą mogli wziąć udział w wielu zabawach i dodatkowych aktywnościach, a także poznać kilka nowych postaci i pomóc im rozwiązać ich problemy. Co jednak najbardziej istotne, podczas święta Sigrblot będziecie mogli zdobyć pierwszy w grze miecz jednoręczny! Początkowo nowy rodzaj broni miał trafić do AC Valhalla dopiero w dodatku "Oblężenie Paryża", ale Ubisoft uznał najwidoczniej, że wszyscy gracze zasługują na ten dodatkowy oręż. Warto zalogować się do gry choćby na chwilę bowiem wszyscy uczestnicy święta otrzymają w nagrodę 50 opali.

Na Święto Sigrblot poczekamy nieco dłużej niż na debiut aktualizacji 1.3.0 bowiem rozpocznie się ono 29 lipca i potrwa do 19 sierpnia. Pamiętajcie jednak, że aby móc wziąć udział w wydarzeniu, należy najpierw dotrzeć do Anglii, ukończyć jeden z dwóch pierwszych wątków fabularnych (w Grantebridgescire lub Ledecestrescire), a także osiągnąć co najmniej 2. poziom osady.

Jednoręczne miecze wreszcie w AC Valhalla! (fot. Ubisoft)

AC Valhalla patch 1.3.0- co nowego?

Na święto Sigrblot poczekamy jeszcze kilka dni, ale już dzisiaj warto zalogować się do gry i sprawdzić choćby nowe umiejętności - tych będzie 6 (po 2 dla każdej ścieżki - wilka, niedźwiedzia i kruka):

Kruk:

Lekkopalcy: Eivor będzie teraz automatycznie podnosił pobliskie łupy szybkim ruchem nadgarstka (bez konieczności naciskania przycisku interakcji).

Dreszcz wojny: Zyskujesz adrenalinę, dopóki pozostajesz w konflikcie.

Niedźwiedź:

Uderzenie Heidruna: Wciśnij R2 podczas sprintu, by odrzucić wrogów do tyłu potężnym uderzeniem kolanem.

Serce Idunn: Pasywnie regeneruje ostatnio utracone zdrowie po krótkim czasie.

Wilk:

Instynkt przetrwania: Kiedy masz mniej niż jedną trzecią zdrowia, przytrzymaj -> (krzyżak w prawo), aby częściowo się uleczyć (zamień adrenalinę na zdrowie).

Wilczy Wojownik: Twoje obrażenia wzrastają im niższe zdrowie.

To jednak nie wszystko, do gry trafi także długo wyczekiwana przez społeczność funkcja, a mianowicie skalowanie poziomu przeciwników. Do naszej dyspozycji otrzymamy pięć poziomów trudności: domyślny, wyłączony, stały, trudniejszy i koszmarny. Oznacza to, że każdy będzie mógł dostosować rozgrywkę do swoich preferencji. Oprócz tego do gry trafią dziesiątki poprawek i pomniejszych ulepszeń.

Assassin's Creed Valhalla (fot. Ubisoft)

AC Valhalla patch 1.3.0 - rozmiar i czas startu

Patch 1.3.0 do AC Valhalla zadebiutuje już dzisiaj o godzinie 14:00 czasu polskiego, na wszystkich wiodących platformach. W zależności od wybranego sprzętu, rozmiar aktualizacji będzie się różnić. Ile dokładnie będziecie musieli pobrać danych, możecie sprawdzić poniżej:

Xbox Series X/S - 23,79 GB

Xbox One - 17,72 GB

PlayStation 5 - 6,85GB

PlayStation 4 - 15,3 - 24,5 GB (w zależności od regionu)

PC - 20,4 / 31,37 GB (podstawowa gra / gra z season pass)

