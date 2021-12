AC Valhalla - patch 1.4.1 już dostępny. Przygotuj się na nowe wydarzenie - festiwal Yule

Assassin's Creed Valhalla już dziś wzbogaci się o kolejną istotną aktualizację. Do gry trafi sporo zmian i nowej zawartości. Co więcej, Ubisoft przygotował już Valhallę na przybycie festiwalu Yule.

Ubisoft po raz kolejny pokazuje swoje zaangażowanie w rozwój Assassin's Creed Valhalla. Żadna gra w historii serii nie doczekała się takiego wsparcia. Nie mamy tu namyśli tylko płatnych DLC i drugiego roku wsparcia dla tytułu, ale przede wszystkim ilość darmowej zawartości, która regularnie trafia do gry. Nowe zadania, wydarzenia, umiejętności, zestawy wyposażenia pojawiają się w AC Valhalla regularnie. Tym razem francuski producent przygotował dla nas coś wyjątkowego i patch 1.4.1 przyniesie ze sobą sporo dobrego.

AC Valhalla aktualizacja 1.4.1 - co nowego?

Najnowsza aktualizacja do Assassin's Creed Valhalla wprowadzi do gry nowe zadanie w ramach zapowiedzianego wczoraj DLC - Crossover Stories w wyjątkowy sposób połączy ono ze sobą postacie i wydarzenia z AC Valhalla i Odyssey. W Valhalli pojawi się misja, w której główną rolę odegrają Eivor i Kassandra z AC Odyssey. Gracze, którzy podejmą się wyzwania będą mogli zdobyć wyjątkowe nagrody inspirowane antyczną Grecją.

Sympatyków skradania się i cichej eliminacji przeciwników ucieszy fakt, że Ubisoft postanowił usprawnić działanie tego stylu rozgrywki w AC Valhalla. W grze pojawią się nowe ustawienia dotyczące skradania się, jak również naprawiono kilka krytycznych błędów z nim związanych:

Rozwiązano problem, przez który postacie niezależne mogły wykrywać graczy, gdy pole widzenia między graczem a postaciami niezależnymi było ograniczone.

Zmniejszono czas zatrzymania i ograniczenia prędkości podczas mieszania się z tłumem.

Rozwiązano kilka problemów powodujących, że gracze byli natychmiast wykrywani, gdy nie powinni.

To jednak nie wszystko. Patch 1.4.1 przygotowuje grę do wydarzenia sezonowego - festiwalu Yule. Jest to święto, które wprowadzi do gry świąteczny klimat. Na graczy czekają nie tylko nowe aktywności i zadania, ale również przedmioty do zdobycia. Festiwal Yule oficjalnie wystartuje 16 grudnia (czwartek) i potrwa do 6 stycznia.

fot. Ubisoft

AC Valhalla patch 1.4.1 - rozmiar i data startu

fot. Ubisoft

Aktualizacja 1.4.1 do Assassin's Creed Valhalla jest już dostępna na wszystkich wiodących platformach. Niestety, nie wskoczycie zbyt szybko do zabawy. W związku z licznymi zmianami w kodzie gry, Ubisoft poinformował, że w ramach najbliższej aktualizacji konieczne będzie pobranie całej gry od nowa. Oznacza to, że na graczy czeka nawet 80 GB danych do pobrania. Rozmiar patcha 1.4.1 na poszczególnych platformach prezentuje się następująco:

PC - 78 GB

PlayStation 4 - 67 GB

PS5 - 40 GB

Xbox One - 62 GB

Xbox Series X/S - 71 GB

Są jednak pozytywne elementy rozmiaru najnowszej aktualizacji do Valhalli. Ubisoft zapewnia, że dzięki przebudowaniu bazy danych gry, na naszych dyskach zostanie więcej wolnego miejsca. W zależności od urządzenia gracze zaoszczędzą od 13 GB (PS5) do nawet 44 GB (Xbox Series X/S).

