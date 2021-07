AC Valhalla - premiera DLC "Oblężenie Paryża" coraz bliżej

Drugie DLC to Assassin's Creed Valhalla - "Oblężenie Paryża" może zadebiutować szybciej niż nam się wydaje. Ubisoft jest już gotowy na premierę dodatku.

fot. Ubisoft

Wygląda na to, że drugi duży dodatek do gry Assassin's Creed Valhalla, którego premiera wstępnie planowana jest na lato tego roku, zbliża się do premiery. Firma Ubisoft, dodał do gry nową porcję trofeów na konsolach PlayStation 4 i PS5. Wszystkie są one powiązane z DLC zatytułowanym "Oblężenie Paryża" . Obok kilku sztampowych osiągnięć typu: "ukończ kampanię z Oblężenie Paryża" czy "zdobądź wszystkie terytoria" pojawiło się również kilka bardziej kreatywnych. Gracze zostaną nagrodzeni m.in. za "pogłaskanie wszystkich kotów" czy "zabicie wroga kosą podczas noszenia zestawu zbroi Żniwiarza". Nowy zestaw trofeów sprawia, że AC Valhalla ma ich już łącznie 71!

Przypomnijmy, DLC "Oblężenie Paryża" pozwoli nam wziąć udział w jednej z najważniejszych bitew w historii wikingów, czyli tytułowemu oblężeniu Paryża, które trwało od listopada 885 do października 886 roku. Do gry zawita zupełnie nowy obszar, zestawy zbroi, broń (w tym długo wyczekiwane miecze jednoręczne), a także rozbudowana kampania. Warto podkreślić, że nie będzie to ostatni duży dodatek do Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft potwierdził już, że Valhalla - jako pierwsza w historii serii, otrzyma drugi rok wsparcia. Możemy zatem liczyć nie tylko na darmowe DLC, ale również duże rozszerzenia na wzór "Gniewu Druidów" czy "Oblężenia Paryża".

