AC Valhalla z długo oczekiwaną zmianą! Premiera już jutro

Ubisoft zapowiedział nową aktualizację Assassin’s Creed Valhalla. Na te zmiany gracze czekali długie miesiące.

AC Valhalla (fot. Ubisoft)

Sympatycy Assassin’s Creed Valhalla wyczekują obecnie drugiego dużego DLC - "Oblężenie Paryża". Zanim jednak udamy się w podróż do Francji czeka nas kolejna duża aktualizacja gry, która wprowadzi jedną z najbardziej oczekiwanych przez graczy funkcji. O co dokładnie chodzi? O skalowanie poziomu przeciwników. Valhalla to ogromna gra, w której czeka na nas nie tylko niezwykle rozbudowana główna kampania, ale również mnóstwo aktywności pobocznych. Wszystko to sprawia, że gracze bardzo szybko przewyższają poziomem swoich adwersarzy. W pewnym momencie gra nawet na najwyższym poziomie trudności nie sprawia zbytniego wyzwania. Bardzo dobry system walki aż się prosi o to, aby w AC Valhalla było więcej wyzwań dla najbardziej zagorzałych graczy.

Po miesiącach oczekiwania Ubisoft potwierdził, że już jutro – w ramach kolejnej aktualizacji, do AC Valhalla trafi skalowanie poziomu przeciwników. Do naszej dyspozycji otrzymamy pięć poziomów tego rozwiązania: domyślny, wyłączony, stały, trudniejszy i koszmarny. Oznacza to, że każdy będzie mógł dostosować rozgrywkę do swoich preferencji. Sympatycy większych wyzwań będą z całą pewnością usatysfakcjonowanie. Co jeszcze przyniesie ze sobą kolejny patch do Assassin’s Creed Valhalla?

Zobacz również:

Tego niestety twórcy nie ujawniają, ale warto przypomnieć, że niedawno przedstawiciele Ubisoftu zasugerowali, że w najbliższej aktualizacji gry wprowadzone zostaną miecze jednoręczne. Wówczas spekulowano, że jest to zapowiedź dodatku „Oblężenie Paryża”, możliwe jednak, że francuski producent już teraz postanowi udostępnić społeczności niektóre z funkcji DLC. Na więcej szczegółów odnośnie patcha będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

