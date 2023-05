ACE - zapamiętaj tę nazwę. To rewolucja na rynku gier

Nvidia zademonstrowała nową technologię, która jest przeznaczona dla deweloperów gier, ale sami gracze również mocno na niej skorzystają. O co chodzi?

Jensen Huang, szef Nvidii, pokazał na targach Computex w Tajwanie technologię, która na zawsze może zmienić rynek gier. Powstała przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i serwerów chmurowych. Nazywa się ACE, co jest skrótem od Avatar Cloud Engine. Na czym polega? Otóż w grach - zwłaszcza RPG - często mamy postacie niezależne, czyli NPC-ów (non-player character). Niektórzy są po prostu elementami tła, inni z kolei mają zaimplementowane linie dialogowe przy użyciu skryptów.

Teraz to się zmieni - każdy będzie żył własnym życiem, można będzie z nim rozmawiać, a rozmowom towarzyszyć będą adekwatne animacje. I co ważne - dialogi nie będą tworzone przez samych deweloperów, ale wykreuje je SI na bazie fabuły gry i wydarzeń mających w niej miejsce. W jaki sposób osiągnięto ten efekt? Po pierwsze - należy w grze zaimplementować wskazany przez Nvidię model językowy. Po drugie - dopasować go tak, aby NPC nie mówił bzdur. Poniższy filmik pokazuje, jak wygląda to w działaniu.

Nvidia dodała, że NPC-ów kontroluje technologia NeMo Guardrails, co ma zadbać o jakość wypowiedzi, a także wyeliminować możliwość powiedzenia przez nich czegoś niestosownego lub obrażającego. Inne zastosowane w ACE rozwiązania to technologia MetaHuman, Audio2Face oraz Riva. Jest to jeszcze bardzo czesne stadium projektu, a kolejne miesiące przyniosą nam jego znaczne rozbudowanie, a co za tym idzie - możliwości będą większe, zaś zachowanie coraz bardziej naturalne.

Producent nie powiedział, kiedy udostępni ACE deweloperom gier. Wiemy jednak, że technologia Audio2Face ma pojawić się w dwóch nadchodzących tytułach: grze s-f Fort Solis oraz S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

