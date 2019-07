ADATA HM800 – dodatek do telewizorów Smart TV oraz konsol

ADATA wprowadza do swojej oferty nowy stacjonarny zewnętrzny dysk HDD – model HM800, który oferuje możliwość wykonania kopii zapasowej za pomocą naciśnięcia jednego przycisku i ma maksymalnie 8 TB pojemności.

ADATA HM800 to zewnętrzny 3,5 calowy nośnik HDD, który ze względu na swoją pojemność dedykowany jest przede wszystkim użytkownikom telewizorów Smart TV oraz konsol. Może być też wykorzystany jako magazyn do przechowywania kopii zapasowych z kilku różnych urządzeń. Najpojemniejszy wariant modelu HM800 ma pojemność aż 8 TB. Umożliwia on zapisanie blisko 1000 odcinków ulubionych seriali, do 960 godzin materiału video w rozdzielczości FullHD, około 1,6 miliona zdjęć, prawie 2 miliony ulubionych piosenek albo ponad 200 gier dla konsol PS4 oraz Xbox.

Nowy nośnik ADATA został wyposażony w interfejs USB 3.2 Gen 1 i obsługę technologii TurboHDD. Przyspiesza ona kopiowanie plików oraz dostęp do danych poprzez zastosowanie zaawansowanych algorytmów i profili oraz dostępnych zasobów systemowych. Dysk HM800 oferuję możliwość wygodnego i automatycznego tworzenia kopii zapasowych oraz synchronizacji danych za pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Cała zawartość nośnika może być dodatkowo zabezpieczona szyfrowaniem AES 256-bit. Czarna, plastikowa obudowa ma wymiary 177,3 x 117 x 34 mm i została wyposażona w gniazdo Kensington Lock oraz wewnętrzną warstwę z miękkiego silikonu. Dysk do pracy wymaga podłączenia dodatkowego źródła zasilania (zasilacz znajduje się w zestawie). O pracy dysku informuje niebieska dioda.

ADATA HM800 trafi do sprzedaży w 3 wersjach pojemnościowych – 4 TB, 6 TB oraz 8 TB. Nośnik będzie też objęty 3-letnią gwarancją producenta.