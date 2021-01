ADATA pracuje nad pamięcią DDR5 o pojemności 64 GB

64 GB pamięci RAM w jednej kości? To brzmi obiecująco. Wszystko wskazuje na to, że ten historyczny wynik jako pierwsza osiągnie ADATA, zaś pierwsze kości pamięci tego typu są tworzone z myślą o platformie Intel Alder Lake.

ADATA pracuje obecnie nad pamięcią DDR5, która jest w stanie osiągnąć bardzo wysokie taktowanie 8400 MHZ. Może być to standard przyszłości - obecnie DDR5 ma je na poziomie 4800-5200 MHz. Zwiększenie pojemności i częstotliwości taktowania ma umożliwić pełne wykorzystanie procesorów Intela nowej generacji, zapewniając wydajne działanie oraz bardzo szybki transfer danych. Obecnie ADATA przeprowadza już testy gotowych kości, korzystając z najnowszej platformy Intela, czyli Alder Lake, ale współpracuje także z MSI oraz Gigabyte, co sugeruje, że płyty główne tych właśnie producentów będą posiadać pełną obsługę DDR5. Tu warto dodać, że procesory z rodziny Alder Lake mają osiem rdzeni Golden Cove i osiem energooszczędnych rdzeni Grace Mont.

O architekturze DDR5 wiemy, że ma mieć ona dwa niezależne kanały I/O 32/40-bit, zaawansowane mechanizmy poprawy błędów, DFE (decision feedback equalizer) oraz wymaga napięcia 1,1 V. Czyli - będzie szybsza ok. 35% od DDR4, a zarazem zużyje mniej energii. Brzmi to bardzo obiecująco, jednak DDR5 ma trafić na rynek dopiero w 2022 roku i do tego czasu wiele może się jeszcze zmienić - oczywiście na lepsze. Dlatego warto śledzić ten temat - a kolejne informacje przekażemy natychmiast, gdy tylko się pojawią.