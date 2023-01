AGD od amerykańskiej marki w Biedronce? Sprzęty już pojawiły się na połkach

Po raz kolejny mamy okazję kupić w Biedronce urządzenia od znanej marki - tym razem, jest to amerykańskie przedsiębiorstwo z ponad 100-letnim doświadczeniem. Te sprzęty AGD przydadzą się w każdym domu!

Sieć należąca do Jerónimo Martins ma do zaoferowania dużo niespodzianek, a w tym nowości. Choć internetowa platforma Biedronka Home rozwija się w dość szybkim tempie, nie oznacza to, że sklepy całkowicie wykluczą artykuły przemysłowe ze sklepów stacjonarnych. Ostatnio pisaliśmy o atrakcyjnej ofercie gadżetów elektronicznych od polskiej marki, a dziś - pora na amerykański asortyment!

BLACK+DECKER w Biedronce

Marka posiada ponad 100-letnie doświadczenie, albowiem na rynku istnieje od 1910 roku. Nazwa amerykańskiego producenta wywodzi się od nazwiska dwóch założycieli, a mianowicie Duncana Blacka oraz Alonzo Deckera. W 2010 roku doszło do fuzji i połączenia ze Stanley Works. Aktualna oferta kryje wiele produktów z zakresu elektronarzędzi oraz rozmaitego, domowego AGD. Kilka z nich znalazło się na półkach Biedronki - sprawdźmy zatem, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

BLACK+DECKER Toster lub mikser

Toster

moc: 820 W

7 stopni opiekania

rozmrażanie i podgrzewanie

Mikser

moc: 300 W

akcesoria ze stali nierdzewnej

Cena: 89,90 zł

BLACK+DECKER Blender ręczny

moc: 500 W

odłączana końcówka

w zestawie kubek o poj. 0,7 l

Cena: 69,90 zł

BLACK+DECKER Czajnik elektryczny

poj.: 1,7 l

moc: 2200 W

Cena: 119 zł

BLACK+DECKER Wyciskarka do cytrusów lub waga kuchenna

Wyciskarka do cytrusów

moc: 25 W

poj. dzbanka: 0,35 l

Waga kuchenna

maks. do 5 kg

wyświetlacz LCD

funkcja tary

duży wyświetlacz

Cena: 59,90 zł

Wszystkie produkty marki BLACK+DECKER trafiły do oferty Biedronki już dziś, 23 stycznia - ich dostępność jest ograniczona. Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

