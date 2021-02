AI i cyberbezpieczeństwo to przyszłość. Bezpłatny kurs już 1 marca

Już od 1 marca startuje nowy kurs e-learningowy pozwalający zdobyć cenną wiedzę z przemysłu 4.0 oraz cyfrowej transformacji. Sprawdź, jak za darmo zdobyć wiedzę z niezwykle hermetycznego środowiska.

Wraz z dniem 1 marca 2021 roku startuje nowy serwis internetowy stworzony przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Jest to organizacja, która skupia się na rozwoju przemysłu 4.0 w naszym kraju.

W nowym serwisie za darmo zdobędziemy cenną wiedzę z zakresu AI oraz cyberbezpieczeństwa, a także cyfrowej transformacji. Zainteresowani internauci otrzymają na początek zestaw czterech szkoleń poruszających zagadnienia nowoczesnego przemysłu.

Nowe kursy poruszą tematykę AI, cyberbezpieczeństwo oraz komunikacji w fabrykach przyszłości.

Twórcy portalu obiecują, że na platformie do końca roku pojawi się łącznie 10 szkoleń. Dotkną one takich tematów, jak nowe modele biznesowe czy robotyzacja przemysłu.

Prezes Platformy Przemysłu Przyszłości - Aleksandra Ścibich-Kopiec podkreśla:

E-learning Przemysłu Przyszłości to sieciowa przestrzeń edukacyjna, która nieodpłatnie daje przedsiębiorcom i ich pracownikom możliwość poszerzania wiedzy w zakresie przemysłu 4.0. O tym jak ważny jest wirtualny transfer wiedzy przekonaliśmy się wszyscy w czasie pandemii COVID-19.

Platforma czerpie z nowy technologii i dostępna jest zarówno na komputerach, jak i smartfonach. Oznacza to, że swoją wiedzę możemy poszerzać np. w komunikacji miejskiej podczas dojazdu do pracy lub w podróży. Zmotoryzowani mogą wykorzystać podcasty, które zostały dołączone do poszczególnych kursów.

W nowej platformie elearningowej liczy się nie tylko merytoryka, ale także przyjemność i łatwość obsługi, która ma uatrakcyjnić proces zdobywania wiedzy.

Platforma Przemysłu Przyszłości jest całkowicie darmowa. Do przeprowadzenia szkolenia wstępnego nie potrzebna jest nawet rejestracja. Moduły tematyczne dostępne są po zalogowaniu się z wykorzystaniem konta e-mail.

Więcej informacji znajdziesz na stronie PrzemyslPrzyszlosc.gov.pl

