AIDA64 - nowa edycja już na naszym serwerze!

Na naszym serwerze pojawiła się nowa wersja programu AIDA - aplikacji do badania wydajności podzespołów komputera. Co nowego przynosi?

AIDA64 jest zaawansowanym, profesjonalnym narzędziem do identyfikacji i określania wydajności komponentów komputera, jak procesor, płyta główna, chipset, dyski, itp. To bardzo dokładna aplikacja, która sprawdza nie tylko modele i sterowniki danego podzespołu, ale też temperaturę czy nawet szybkość obrotową wiatraczków. Dzięki temu może przydać się zarówno w domu, jak i na przykład w specjalistycznych serwisach, zajmujących się na co dzień naprawą i diagnostyką sprzętu. Wszystkie zebrane przez aplikację informacje dostajemy w specjalnie sporządzonym raporcie, możemy też użyć gadżetu na pulpicie w celu podglądania zmian temperatury, zużycia prądu, itp.

Dodatkową zaletą aplikacji AIDA64 są benchmarki, pozwalające na prowadzenie różnorakich testów – od wykorzystywania pamięci operacyjnej po badanie szybkości transferu dysków czy też urządzeń zewnętrznych. Aplikacja ta jest cały czas rozwijana, przystosowując się do najnowszych podzespołów. Wersja 5.98 przynosi takie nowości, jak: zoptymalizowane benchmarki dla AES, wsparcie dla monitora EVGA Z10, ulepszona obsługa dla systemów ARM64, chipsetów AMD B450 i X470, sensorów H80i Pro, H100i Pro, H115i Pro, H150i Pro, wyświetlaczy Matrix Orbital EVE LCD oraz OK OLED, wsparcie dla Vulkan 1.1 i WDDM 2.4, a także bardziej szczegółowe dane o procesorach graficznych (GPU) kart AMD Radeon RX 560X, Radeon RX 570X, Radeon RX 580X i nVIDIA GeForce RTX z serii 2000.

AIDA64 dostępna jest w dwóch wersjach - instalacyjnej oraz przenośnej, nie wymagającej instalacji w systemie operacyjnym. Obydwie edycje mają polskojęzyczny interfejs. Niestety, nie jest to aplikacja darmowa, ale można sprawdzić jej działanie dzięki 30-dniowemu wydaniu testowemu. Można pobrać je z naszego serwera:

Kliknij tutaj, aby pobrać AIDA64 5.98 w wersji instalacyjnej

Kliknij tutaj, aby pobrać AIDA64 5.98 w wersji przenośnej (portable)