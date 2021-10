AIO GIGABYTE AORUS WATERFORCE z wsparciem dla procesorów Intel 12. generacji

Producent podaje że najnowsze chłodzenie wodne AIO przeszło pomyślnie testy obciążeniowe z procesorem 12900K zapewniając wysoką wydajność i ciszę podczas pracy i rozrywki.

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, producent płyt głównych, kart graficznych i rozwiązań sprzętowych, zaprezentował nową linię chłodzeń AIO należących do serii AORUS WATERFORCE i AORUS WATERFORCE X. Nowe układy są wyposażone w mocowanie do gniazda LGA1700 dzięki czemu można ich użyć do schłodzenia najnowszych procesorów Intel Core 12. Generacji.

W chłodzeniu powiększono średnice rurek i jak podaje producent zostały użyte komponenty najwyższej jakości, co ma przyczynić się znacząco do poprawy wydajności.

„Wraz z wprowadzeniem na rynek najnowszego chipsetu Intel® Z690 i procesorów Core™ 12. generacji, większość istniejących na rynku układów chłodzenia cieczą nie jest w stanie ich obsługiwać ze względu na zmianę gniazda. Seria GIGABYTE AORUS WATERFORCE i AORUS WATERFORCE X uwzględniła zmiany strukturalne nadchodzącej platformy na początkowym etapie rozwoju i zaprojektowała mocowanie do LGA 1700, które pozwalają użytkownikom z łatwością korzystać z nowej platformy bez konieczności aktualizacji urządzeń chłodzących wodę.Chłodnice cieczy AIO z serii GIGABYTE AORUS WATERFORCE i AORUS WATERFORCE X podążają za układami AIO poprzedniej generacji i zachowują wyróżniający się, ekskluzywny design z szeregiem ulepszeń w odpowiedzi na opinie użytkowników. Oprócz trwałości i wysokiej kompatybilności mogą przejść test obciążeniowy Prime 95 bez AVX z 12. generacją. Procesor Intel Core z technologią Turbo Boost, która zapewnia użytkownikom stabilne użytkowanie bez żadnych obaw.” Jackson Hsu, dyrektor działu rozwoju produktów GIGABYTE Channel Solutions.

Wielordzeniowe procesory stały się normą w przypadku naszych komputerów, ale szybsze taktowanie może generować nadmiar ciepła, co może obniżyć wydajność systemu. Polepszony o 37% przepływ cieczy dzięki zastosowaniu większych rurek, wytrzymałym wentylatorom i konstrukcji zapewniającej maksymalną prędkość pompy 3200 obr./min, chłodnice cieczy AORUS WATERFORCE i AORUS WATERFORCE X z serii AIO mają zapewnić według GIGABYTE optymalne rozpraszanie ciepła dla procesorów.

Chłodzenie wodne AORUS WATERFORCE i AORUS WATERFORCE X serii AIO jest dostępne w 3 rozmiarach radiatorów , które zaspokajają różne potrzeby użytkowników. Wszystkie z nich obsługują LGA 1700 oraz istniejące obecnie gniazda procesorów.

AORUS WATERFORCE i AORUS WATERFORCE X układy AIO obecnie oferowane do sprzedaży również mogą uzyskać prędkość pompy 3200 obr./min dzięki aktualizacji oprogramowania sprzętowego. W tym celu, by zoptymalizować prędkość i wydajność pompy użytkownicy muszą pobrać udostępniony na stronie Firmware.

Układy AIO AORUS obsługujące procesory LGA1700 :

