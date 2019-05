AMD: 50% laptopów w 2019 będzie używać Ryzen Mobile

Podczas swojego wystąpienia na Computex 2019, Lisa Su powiedziała, że 50% wypuszczonych na rynek laptopów będzie działać pod kontrolą Ryzen Mobile. Czy ma rację?

Szefowa AMD może mieć rację, ponieważ stosowanie Ryzen Mobile zapowiedziały największe marki producentów sprzętu, jak Samsung, Lenovo, Dell, HP, Acer i ASUS. Podczas swojego wystąpienia, dr Lisa Su dużo mówiła o zaletach trzeciej generacji procesorów mobilnych, a także ich szybkiej adaptacji przez współpracujące firmy. Zapowiedziała, że będzie z nich korzystać 50% "współczesnych" (czyli wyprodukowanych w tym roku) laptopów. O ile poprzednia generacja była używana najczęściej w specjalistycznych urządzeniach, ta ma trafić do laptopów z każdej półki cenowej.

Co wypada zauważyć, na liście partnerów, którzy będą korzystać z Ryzen Mobile, nie ma Huwaei. Choć obie firmy współpracowały już wcześniej (przykładem Matebook), w tej chwili AMD musi stosować się do sankcji nałożonych przez USA na firmę. Może, gdy sytuacja się zmieni, znowu dojdzie do wzajemnych kontaktów. Podczas konferencji pojawił się przedstawiciel Acer, zapowiadając przeznaczone dla edukacji i użytkowników prywatnych Chromebooki oraz notebooki z Ryzen Mobile. Pojawi się także Nitro 5 z Ryzenami drugiej generacji oraz karta graficzna Radeon RX 5000, wykonana w 7nm.