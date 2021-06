AMD AM5 oraz Intel Z790 w 2022 roku, ale innych kwartałach

Według najnowszych doniesień, pierwsze będzie AMD, ale Z790 pojawi się niedługo później.

Plotki pochodzą od recenzenta Uniko’s Hardware o pseudonimie PJ. Wcześniej ten sam serwis publikował przecieki, które często okazywały się prawdziwe, więc być może i te są prawdziwe? Mówią nam one o planowych datach premier płyt głównych z nowymi podstawkami. Jako pierwsza powinna pojawić się Intel Z690, stworzona z myślą o rodzinie Alder Lake. Ma to nastąpić w ostatnim kwartale bieżącego roku. Tu akurat zaskoczenia nie ma - informowałem już na łamach PC World, że prawdopodobnie premiera procesorów to listopada 2021, więc logiczne jest, że płyty główne dla nich także pojawią się w tym okresie.

Również dedykowane procesorom Alder Lake płyty Intel B660 oraz H610 pojawią się nieco później, w pierwszym kwartale 2021 roku. Konkretniej - w styczniu lub lutym. Z kolei Intel Z790 dla rodziny Raptor Lake to trzeci kwartał 2022 roku. Będzie mieć ten sam socket - LGA1700. Nie oznacza to jednak, że data premiery jest taka sama, jak dla Raptor Lake, ponieważ Z790 będzie wspierać zarówno 12., jak i 13. generację procesorów. Z kolei Raphael będzie nieco wcześniej - w drugim kwartale 2022 roku. Nie jest jednak pewne, czy seria 600 będzie mieć socekt AM4 (Zen3+/Refresh/Zen3+V-Cache itp.) czy od razu AM5?

Źródło: VideoCardz