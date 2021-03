AMD EPYC 7003 "Milan" - wyciekły ceny oraz specyfikacje

AMD zaprezentuje dziś oficjalnie nową generację procesorów serwerowych EPYC o nazwie "Milan". Korzystają one z architektury Zen3, a co oferują i jak wypadają na tle poprzedniej?

Przy procesorach serwerowych AMD ma jakąś słabość do nazw włoskich miast. Poprzednia generacja nazwana została Rome, czyli Rzym, obecnie mamy Mediolan - Milan. Jak podaje przeciek, który nastąpił kilkanaście godzin przed oficjalną premierą, choć nowe produkty oparte są na Zen3, nie oferują większej ilości rdzeni, ale mają za to większą częstotliwość taktowania zegara. Nie zmieniło się TDP - wynosi 280W. Wszystkie egzemplarze z linii AMD EPYC 7003 mają wsparcie dla czterech kanałów pamięci DDR4-3200 i do 256 MB pamięci Cache L3. Każdy z procesorów dysponuje także 128 szynami PCI Gen 4. Zmieniła się oczywiście cena - EPYC 3 są droższe od poprzedniej generacji.

Flagowy model to EPYC 7763 - ma 64 rdzenie, obsługuje 128 wątków, a podstawowe taktowanie wynosi 2,45 GHz. W trybie boost wzrasta do 3,5 GHz. Mamy tu także dwa procesory, których specyfikacja jest nowością w całej serii EPYC, od pierwszej generacji zaczynając. EPYC 7663 ma 56 rdzeni i 112 wątków, a EPYC 7453 dysponuje 28 rdzeniami. Najtańszy z nowych produktów to EPYC 7003 - przeznaczony jest do socketu 7313P, ma 16 rdzeni i obsługuje do 32 wątków. Taktowanie maksymalne tego modelu wynosi 3,7 GHz.

Pełna lista jednostek - według przecieku - prezentuje się następująco:

Pozostaje nam tylko oczekiwać na oficjalną prezentację. Możesz obejrzeć ją na tej stronie.

Źródło: VideoCardz