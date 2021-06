AMD FidelityFX trafi do starszych Radeonów

Nowa technologia AMD trafi nie tylko do najnowszych Radeonów. Posiadacze starszych również będą mogli cieszyć się dawanymi przez nią możliwościami. A o które konkretnie układy chodzi?

Na targach Computex 2021 zapowiedziano, że FidelityFX Super Resolution (FSR) trafi do nowych układów AMD, czyli linii Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500 oraz RX Vega. Ma wspierać również APU znajdujące się w układach graficznych Vega. Użytkownicy RX 400 mieli tej technologii nie otrzymać - co wzbudziło zdziwienie, ponieważ linia ta korzysta z tego samego procesora Polaris, który znajduje się w RX 500. Dzisiaj jednak sytuacja się wyklarowała i Mickey Moland, menedżer społeczności AMD, zadeklarował, że cała seria RX 400 wesprze FSR - w tym szalenie niegdyś popularne modele RX 470 i RX 480.

FidelityFX Super Resolution (FSR) ma pojawić się 22 czerwca - zapewne w celu wprowadzenia technologii będzie potrzebny nowy sterownik. Deweloperzy gier powinni otrzymać możliwość korzystania z niej znacznie wcześniej, aby przygotować odpowiednie aktualizacje gier oraz użyć jej w tytułach będących w produkcji. Wiemy, ze FSR współpracuje z układami mającymi obsługę dla DirectX 12/11 oraz Vulkan. Co ciekawe, oznacza to, że i zintegrowane grafiki Intela będą mogły z niej korzystać. A co daje nowe rozwiązanie? Ma po prostu ulepszać obraz, czyniąc go bardziej ostrym.

Już wcześniej AMD nawiązało współpracę z Epic, aby zoptymalizować Temporal Super Resolution w silniku Unreal Engine 5. Efekt był rozczarowujący - obraz zyskiwał na jakości, ale wyłącznie wtedy, gdy był statyczny. W ruchu ulegał rozmazaniu. FSR nie będzie używać wektorów ruchu, jak DLSS 2.0 od Nvidii. Zamiast tego zostaną zastosowane inne rozwiązania, jak Radeon Boost czy Sapphire Trixx Boost. Jak to wypadnie w praktyce, przekonamy się już za niecałe trzy tygodnie.

