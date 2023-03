AMD FreeSync czy Nvidia G-Sync - która technologia synchronizacji ekranu jest lepsza?

Być może słyszeliście już o technologii wspomagającej synchronizację obrazu na monitorach? AMD FreeSync oraz Nvidia G-Sync - to o nich konkretnie dzisiaj będziemy mówić.

W ciągu ostatnich kilku lat najlepsze monitory do gier przeszły wiele zmian. Zanim technologia Adaptive-Sync pojawiła się w postaci G-Sync i FreeSync, jedynym sposobem na uzyskanie rozgrywki bez rozdzierającego się obrazu było korzystanie z V-Sync. Obecnie posiadamy firmy takie jak Nvidia i AMD, które wciąż unowocześniają swoje technologie. Dzisiaj stajemy więc przed pytaniem, która z nich dominuje w świecie monitorów dla graczy?

Nvidia i AMD podjęły się rozwiązania problemu tzw. "screen tearingu", który występuje podczas grania na komputerach osobistych, przy jednoczesnym zachowaniu liczby klatek na sekundę. Oboje producentów zwróciło się w stronę technologii adaptacyjnego odświeżania, a to prowadzi do oczywistej rekomendacji - jeśli masz kartę graficzną od Nvidii, wybierz G-Sync, natomiast w przypadku karty graficznej od AMD najlepiej postawić na FreeSync.

Czym jest synchronizacja obrazu w monitorach i jak działa?

Synchronizacja obrazu, to nic innego jak uzgodnienie jednoczesnego wyświetlania między kartą graficzną, a monitorem. Sam proces polega na zsynchronizowaniu częstotliwości odświeżania z prędkością renderowania obrazu przez kartę graficzną. Ten proces zapobiega powstawaniu znanego zjawiska rozrywającego się obrazu. Granie na wyższym odświeżaniu klatek, może mieć znaczny wpływ na wrażenia z gry jak i płynność obsługi programów. Umożliwiają to wyżej wymienione technologie, wspomagające synchronizację obrazu. Dzięki tym technologiom unikniemy tak zwanego screen tearingu, zjawiska, w którym odświeżanie monitora nie jest zsynchronizowane z kartą graficzną i jej sterownikami, co powoduje wyświetlanie przerwanych klatek.

Czym jest FreeSync?

FreeSync to technologia wykorzystująca Adaptive VSync, która została opracowana przez firmę AMD. Pozwala ona na synchronizację częstotliwości odświeżania monitora z częstotliwością generowania klatek przez GPU.

Główną zaletą FreeSync jest niska cena monitorów, które oferują to rozwiązanie. Najtańszy monitor z FreeSync, jaki obecnie można znaleźć, kosztuje około 550 zł. Oznacza to, że nawet gracz, który ma mały budżet, może cieszyć się jej zaletami. Jest to również jeden z argumentów za wybraniem monitorów z technologią FreeSync zamiast G-Sync. Ceny modeli oferujących rozwiązanie Nvidii zaczynają się od około 1500 zł, a nierzadko potrafią osiągnąć nawet 2000 zł lub więcej. Co nie znaczy, że monitorów z G-sync nie znajdziemy w bardziej przystępnej cenie.

Kolejną zaletą FreeSync jest sposób łączności, jaki oferuje. Monitory z tą technologią zazwyczaj oferują wiele portów, służących do przesyłania obrazu. Zarówno monitory FreeSync, jak i G-Sync łączyły się wyłącznie z portami kart graficznych komputerów osobistych, dopóki AMD nie wprowadziło nowego portu - HDMI. Jednak obecnie monitory G-Sync posiadają już te opcje. Nic nie pozostaje jednak bez wad, gdyż większość modeli budżetowych monitorów obsługuje dość niską częstotliwość odświeżania.

Kategorie AMD FreeSync Źródło: AMD

Czym jest G-Sync?

G-Sync to technologia wykorzystująca Adaptive VSync, która została opracowana przez firmę NVIDIA. Pozwala na synchronizację częstotliwości odświeżania monitora z częstotliwością odświeżania GPU.

Technologia ta zapobiega ghostingowi na wyświetlaczach, co jest problemem, który poważnie dotknął monitory oferujące FreeSync. Podczas gdy G-Sync wszedł na rynek z naciskiem na adaptacyjną synchronizację, NVIDIA podała, że rozszerzyła działanie swojego rozwiązania tak, aby zaoferować jak najlepsze panele na rynku. Zalety G-Sync obejmują, między innymi, podkręcanie częstotliwości odświeżania i ultra-niskie rozmycie ruchu, które sprawia, że tekst nie rozmazuje się przy bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania.

Z drugiej strony, ograniczony wybór portów może być dla niektórych problemem, szczególnie jeśli stawiamy na wszechstronność naszych urządzeń. Największym minusem G-Sync jest jednak wysoka cena, jaką należy zapłacić za monitory, które oferują tę technologię. G-Sync stawia przede wszystkim na jak najlepsze wrażenia w grach, co zazwyczaj jest ograniczone do monitorów z wyższej półki cenowej. Na pewno otrzymasz to, za co zapłacisz, ale adaptacyjna synchronizacja działa również bardzo dobrze z budżetowymi kartami graficznymi, które walczą o zwiększenie częstotliwości odświeżania do 60 klatek na sekundę. Wysoka cena monitorów z G-Sync ogranicza więc potencjalną listę odbiorców, gdyż pozwolić na nią mogą sobie tylko osoby, dla których cena nie gra roli.

Kategorie produktu G-Sync. Źródło: NVIDIA

V-Sync - co to jest i dlaczego został zastąpiony?

Częstotliwość odświeżania monitora wskazuje na to, ile klatek może on wyświetlić w każdej sekundzie. Gdy klatki na sekundę (FPS) nie są zsynchronizowane z częstotliwością odświeżania monitora, prowadzi to do tego, co znamy jako rozdarcie ekranu. Aby temu zapobiec, V-Sync nakłada limit na liczbę klatek wyświetlanych w każdej sekundzie.

Jest oczywiste, dlaczego V-Sync jest dobrym rozwiązaniem w przypadku monitorów 60 Hz. Jeśli Twój układ GPU stale wyświetla więcej niż 60 FPS, po prostu ograniczasz go do 60 FPS, ponieważ monitor nie może wyświetlić więcej w obu przypadkach. Następnie, jeśli nie jest w stanie utrzymać stałego poziomu 60 FPS, ograniczasz go do 30.

Technologia V-Sync w zasadzie "dławi" Twój układ GPU, aby nie stracił synchronizacji z częstotliwością odświeżania monitora. Synchronizacja adaptacyjna, jak sama nazwa wskazuje, dostosowuje częstotliwość odświeżania do liczby klatek na sekundę i w ten sposób zapewnia, że obie te wartości są ze sobą zsynchronizowane.