AMD HS Design Standard - nowy proces certyfikacji laptopów do gier

AMD prezentuje nowe, cienkie i wydajne komputery z certyfikatem HS Design, które będą ultrabookami wśród laptopów do gier.

AMD zaprezentowało ostatnio nowe procesory mobilne z serii Ryzen 4000. Praktycznie cała prezentacja dla prasy poświęcona była nowym układom mobilnym, ale czerwoni zapowiedzieli przy okazji nowy standard certyfikacji laptopów do gier.

Źródło: pcworld.com

Obecność naklejki AMD HS Design na obudowie oznaczać będzie, że komputer przeszedł szereg testów i jest zgodny z wymaganiami postawionymi przez firmę AMD. Rozwiązanie to będzie nie będzie konkurencją dla Project Athena Intela - czerwoni w przeciwieństwie do niebieskich zamierzają certyfikować laptopy do gier.

AMD HS Design dotyczy tylko i wyłącznie najnowszych konstrukcji wyposażonych w procesory AMD Ryzen 4000. Żaden obecny na rynku model laptopa nie będzie w stanie uzyskać certyfikatu AMD HS Design. Komputery mogące poszczycić się przynależnością do HS Design korzystać bedą ze specjalnie zaprojektowanych procesorów AMD z serii H oznaczanych jako HS. Będą to 35 W układy należące do rodziny Ryzen 4000.

Renato Fragale z AMD powiedział, że producenci sprzętu OEM będą musieli spełnić szereg dodatkowych wymagań, aby ich urządzenia otrzymały certyfikat HS Design. Samo zastosowanie procesora z dopiskiem HS nie wystarczy. Fragale powiedział, że literka H to oznaczenie serii, a S oznacza Slim.

Urządzenia oznaczone certyfikatem HS Design muszą mieć grubość mniejszą, niż 2 cm. Dodatkowo AMD mówi, że konstrukcje będą lekkie, ale w tym przypadku brakuje szczegółów. Czerwoni obiecują również, że podczas odtwarzania filmów komputery wytrzymają na pojedynczym ładowaniu co najmniej 10 godzin.

Laptopy AMD HS Design łączone będą z "energooszczędną, wysokowydajną, dyskretną kartą graficzną". Według AMD może to być zarówno układ graficzny Radeon, jak i GeForce od Nvidii.

Pierwszym laptopem, który otrzymał certyfikat AMD HS Design jest ASUS ROG Zephyrus G14, który został zaprezentowany po raz pierwszy na targach CES 2020 na początku roku.

