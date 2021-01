AMD Navi 31 będzie układem MCM z 10240 rdzeniami

Jak podają ostatnie przecieki, AMD szykuje się do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego układu graficznego MCM. Będzie dysponować mocą 37 TFLOP-sów.

Navi 31 ma być pierwszym układem graficznym wykonanym przy użyciu technologii MCM, ale nie będzie to pierwsze doświadczenie na tym polu producenta. Korzysta on już z niej przy swoich procesorach, więc przeniesienie jej do układów graficznych jest kolejnym logicznym posunięciem. Co prawda samo AMD nie potwierdza prac, ale od czego przecieki? Wszystkie na ten temat zgromadził serwis Videocardz i wynika z nich, że dzięki MCM układy graficzne staną się mniejsze przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Każdy z nich będzie składać się nie z jednej dużej, ale kilku mniejszych kości. Konkurencja nie śpi - NVIDIA pracuje nad własną architekturą MCM o nazwie Hopper, a Intel pokazał już design MCM dla platformy Arctic Sound. Nie wiadomo jednak, kto wygra ten wyścig.

Wracając do Navi 31 - wedle przecieków układ graficzny ma mieć 80 bloków obliczeniowych (CU), każdy z 64 procesorami strumienowymi. Flagowe wersje będą dysponować 160 CU, co daje 10240 procesorów. Taktowanie układów jest "klasyczne" - 1800 MHz, co oznacza obsługę 36,8 TFLOP-sów. Układ ma korzystać z RDNA3, co łącznie daje nam potężne możliwości. Ponadto AMD pracuje nad własnymi wersjami stworzonej przez NVIDIA technologii DLSS. W bieżącym roku powinny pojawić się kolejne informacje na ten temat - i zapewne oficjalne. Najszybsza data debiutu Navi 31 to rok 2022, a więc jeszcze sporo może się zmienić.

Źródło: WCCF Tech, Videocards